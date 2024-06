Kiel (dpa/lno). Alle Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein können am Sonntag ihre Stimme bei der Europawahl abgeben - erstmals auch 16- und 17-Jährige.

In Schleswig-Holstein öffnen am Sonntag um 8.00 Uhr die Wahllokale für die Europawahl. Diesmal sind im nördlichsten Bundesland etwa 2,318 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - denn erstmals können bei der Europawahl auch 16- und 17-Jährige wählen. Auch etwa 107.400 Staatsangehörige aus anderen EU-Ländern sind in Schleswig-Holstein stimmberechtigt.

Die Europawahlen finden alle fünf Jahre statt. 2019 lagen die Grünen in Schleswig-Holstein mit 29,1 Prozent vor der CDU mit 26,2 Prozent. Die SPD holte 17,1 Prozent, die AfD 7,5 und die FDP 5,9 Prozent. Es folgte die Linke mit 3,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug vor fünf Jahren nur 59,7 Prozent. Die Wahllokale bleiben am Sonntag bis 18.00 Uhr geöffnet.

