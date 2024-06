Themen: Scholz will Härte zeigen +++ Kampfansage an Putin +++ Messerangriff aus dem Nichts +++ Verliert Trump jetzt die Wahl?

Kostspieliges Verfahren

7, Juni: „Scholz will Härte zeigen. Angriff von Mannheim: Straftäter sollen jetzt auch nach Afghanistan und Syrien abgeschoben werden“

Endlich kommt Bewegung in die seit langer Zeit problematische Abschiebungspraxis. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass es nicht nur zu einer Verschärfung des Strafrechts kommen muss, wie der Bundeskanzler meint. Die Voraussetzung für eine Abschiebung eines Ausländers ist nach wie vor die Durchführung eines Strafverfahrens. Bei Straftaten, die sich gegen das Leben richten, wie der Mannheimer Polizistenmord, wiegt ein Abschiebungsinteresse besonders schwer, wenn es zu einer rechtskräftigen Verurteilung von mindestens einem Jahr gekommen ist. Ein derartiges Verfahren kann bis zu seiner Rechtskraft lange Zeit in Anspruch nehmen. Ist es wirklich vertretbar, wenn Straftäter, die aus staatsfeindlicher, islamistisch geprägter Einstellung handeln, nach Durchführung eines für den Staat kostspieligen Verfahrens erst nach Verbüßung ihrer Strafen abgeschoben werden sollen? Man sollte einmal darüber nachdenken, ob es wirklich unangemessen wäre, eine Abschiebung von derartigen Straftätern zu einem sehr viel früheren Zeitpunkt nach ihrer Festnahme ins Auge zu fassen, ohne dabei rechtstaatliche Grundsätze zu vernachlässigen.

Dr. Claus Rabe

Wünsche tägliche EM

6. Juni: „Hauptbahnhof setzt Zusatzkräfte bei der EM ein“

Sind unsere Staatsbetriebe und unsere Behörden in Hamburg/Deutschland jetzt so weit verkommen, dass wir für die EM „Potemkinsche Dörfer“ aufbauen müssen? Für die EM wir alles gereinigt und blank geputzt, Bettler verschwinden, Bahnen fahren pünktlich, die öffentlichen Toiletten sind sauber und das Bundesamt für Strahlenschutz gibt kostenlos Sonnenschutz Creme beim Public Viewing aus. Wir, der Souverän, die Bürger und Steuerzahlen müssen täglich über den Hauptbahnhof, durch Dreck und vorbei an Elend. Wenn das so ist, wünsche ich mir jeden Tag eine EM. Übrigens hätte ich da noch einen Wunsch: bitte auch alle Straßennamen- und Verkehrsschilder putzen und entgrünen und von Hassbotschaften wie „ACAB“ reinigen, damit unsere Gäste den Weg finden und auch unsere Polizei und Sicherheitskräfte sehen, dass wir diesen Hass gegen unsere Beamten nicht dulden! Diese Reinigung würde dann etwas länger halten und wir alle hätten etwas davon.

Thomas Schwieger

Diplomatisch geschickt?

6. Juni: „Zum D-Day eine Kampfansage an Putin. Vor 80 Jahren startete die größte Landungsoperation der Kriegsgeschichte. Die heutige Gedenkfeier ist eine Zäsur“

War es diplomatisch geschickt, Putin zur Gedenkfeier an die Operation Overlord nicht einzuladen? Gehört doch die Sowjetunion als Vorgänger des heutigen Russlands zu den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Und hat nicht Russland die mit Abstand größte Zahl an Kriegsopfern für den Sieg über Nazi-Deutschland erbringen müssen? Da hätte es Möglichkeiten gegeben, den Kreml-Herrscher zum völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine ermahnen zu können. Und Putin hätte die Möglichkeit gehabt, seine Begründung des Einmarsches auf die Krim und den Überfall auf die Ukraine darzulegen. Angesichts der derzeitigen bedrohlichen Lage, die schlimmstenfalls einen dritten Weltkrieg auslösen könnte, sollte man keine Gelegenheit verstreichen lassen, ein Gespräch über einen Waffenstillstand im Ukrainekrieg zu beginnen. Man hätte an den historischen Händedruck zwischen russischen und amerikanischen Soldaten am 26. April 1945 an der Werra bei Torgau erinnern können. Oder auch an Jelzins Vorschlag vom 20. Dezember 1991, als der damalige Kreml-Chef den Nato-Beitritt Russlands als langfristiges Ziel vorgeschlagen hatte. Ehemalige Kriegsgegner werden zu Verbündeten, und ehemalige Verbündete stehen sich jetzt feindselig gegenüber. When will they ever learn? - wann wird man je versteh‘n? sang einst Marlene Dietrich.

Hans Losse, Agathenburg

Wann reagieren die Politiker?

3. Juni: „Mannheimer Polizist nach Messerattacke gestorben“

Ich bin tief betroffen über den Tod des Polizisten. Ein mutiger Polizist, der sich einem wahnsinnigen Fanatiker entgegengestellt hat, musste dies mit seinem Leben bezahlen. Und der Täter war vermutlich jemand, der hier in Deutschland Schutz suchte. Wieder ein grausames Beispiel für gescheiterte Integration! Wie viele unschuldige Menschen müssen noch sterben, bis unsere Politiker endlich reagieren und entschieden gegensteuern und in großem Stil abschieben, laut Herrn Scholz? Persönlich kann ich die gebetsmühlenartigen Betroffenheitsbekundungen und harte Strafen fordernden Politiker nicht mehr ertragen, wenn wiederholt doch nichts passiert. Mein Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen.

Ingrid Kallbach

Was muss den noch passieren?

1./2. Juni: „Messerangriff aus dem Nichts. In Mannheim verletzt ein Mann mehrere Menschen – auch einen bekannten Islamkritiker“

Erneut zerstört ein ehemals Schutzsuchender das Leben vieler unschuldiger Menschen in genau jenem Land, das ihm hier Frieden und Sicherheit gegeben hat. Und nur, weil er den Glauben und die Lebensart dieser Menschen ablehnt und meint, dass sein Glaube ihm das Recht gibt, andere Menschen zu töten. Die Reaktion unserer Politiker kommt über das übliche „unsere Gedanken sind bei den Opfern“ nicht hinaus. Was muss eigentlich noch passieren, bis bei uns auch der Letzte begriffen hat, dass die unkontrollierte und ungesteuerte Zuwanderung von potenziell gewaltbereiten Islamisten eine weit größere Gefahr darstellt als irgendwelche betrunkenen Idioten, die in Partylaune Nazisprüche kloppen.

Lutz Krüger

Abschreckendes Beispiel

1./2. Juni: „Schuldspruch: Verliert Trump jetzt die Wahl? Das Urteil gegen den Ex-US-Präsidenten könnte zum Wendepunkt werden. Bislang halten seine Anhänger zu ihm“

Hoffentlich verliert Trump die Wahl! Es wäre ein klares Zeichen, dass sich Trump nicht (mehr) über das geltende Recht hinwegsetzen kann. Vor allem würde es den Bürgern (Wählern) eindrucksvoll beweisen: Auch ein Donald Trump kocht nur mit Wasser und hat sich ähnlich dem Gesetz und der Verfassung unterzuordnen wie der normale Bürger. Trumps Amtszeit ist passé und somit sollte auch die Immunität aufgehoben sein. Außerdem sollte man ihn generell von zukünftigen Wahlen ausschließen. Oder um es mit dem Altkanzler Helmut Schmidt zu halten: Jeder Mensch ist zu etwas nütze – und sei es als abschreckendes Beispiel.

Saskia Schneider, Harburg

Gibt es denn keine Regeln?

1./2. Juni: „Gastronomen in Niendorf bangen ums Geschäft. Im Stadtteil mehren sich unzufriedene Stimmen über das Verhalten von Obdachlosen. Polizei spricht von einzelnen Störungen“

Es ist ein freies Land. Wir können nicht viel machen. Was für eine Aussage von dem Leiter Prävention und Verkehr des Polizeikommissariats 24 – total hilflos und resigniert. Die Freiheit hört da auf, wo ich andere in ihrer Freiheit einschränke. Grölende Trinkergruppen haben sich leider mittlerweile über weite Teile der Innenstadt ausgebreitet. Laut Abendblatt handelt es sich größtenteils um osteuropäische Gruppen, die wegen der guten Infrastruktur (Unterkunft, Essen, Kleidung, usw.), Hamburg bevorzugen. Wer diese Leute, für die es scheinbar keine Regeln gibt, in seiner Umgebung hat, tut mir leid. Gelten die Regeln eigentlich nur für uns? Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn ich mich im Ausland so verhalten würde. Liebe Politiker, so geht es nicht weiter.

Peter Meyer, Hamburg-Rotherbaum

