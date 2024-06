Hamburg (dpa/lno). An einer Klinik in Hamburg-Altona brennt es am Morgen. Mehrere kleine Feuer werden gemeldet. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge machen sich auf den Weg. Wenig später gab es eine erste Entwarnung.

Wegen mehrerer kleiner Feuer in der Asklepios-Klinik Altona ist die Hamburger Feuerwehr am Freitagmorgen zu einem Großeinsatz ausgerückt. In dem Krankenhaus seien mindestens vier verschiedene Brandstellen gefunden worden, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Polizeiangaben zufolge waren die Brandnester auf mehreren Etagen zu finden.

Es sei zunächst niemand verletzt worden und die Patientinnen und Patienten konnten in ihren Zimmern bleiben. Der OP-Betrieb sei jedoch zunächst eingestellt worden. Zuvor war geprüft worden, ob wegen der Feuer und der Verrauchung das 20-geschossige Gebäude evakuiert werden muss. Der Rauch habe sich bis ins 20. Obergeschoss ausgebreitet, sagte der Sprecher weiter.

Als die Einsatzkräfte in der Klinik ankamen, waren die Feuer bereits gelöscht worden - wohl durch das Personal selbst, wie der Sprecher sagte. Die Polizei hat bereits eine Frau in Gewahrsam genommen, die sich in der Nähe der Feuer aufgehalten hatte. „Es wird nun geprüft, ob es sich dabei um die Brandstifterin handelt“, sagte eine Polizeisprecherin.

Am Vormittag waren mehrere Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz auf allen Etagen des Krankenhauses unterwegs, um nach weiteren Brandherden zu suchen. Auch werde das Gebäude noch auf mögliche Mittäter abgesucht.

