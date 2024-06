Eckernförde (dpa/lno). Ein Bootsbesitzer kehrt am Abend in den Hafen Eckernförde zurück. Wenige Stunden später brennt sein Boot. Der Schaden ist dabei nicht gering.

Bei einem Feuer im Jachthafen Eckernförde hat mindestens ein Motorboot stark Schaden erlitten. Wie die Polizei am frühen Freitag mitteilte, geriet das Boot in der Nacht aus noch unbekannter Ursache in Brand. Der Bootsinhaber sei noch wenige Stunden zuvor damit unterwegs gewesen. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Laut Wasserschutzpolizei lag der Neupreis des betroffenen Boots bei 50 000 Euro. Inwiefern es sich nun um einen Totalschaden handelt, blieb zunächst unklar. Auch, wie hoch der Schaden an den beiden angrenzend liegenden Booten im Jachthafen ist, war am Freitagmorgen noch nicht bekannt.

Um eine Umweltbelastung durch den Löschschaum zu minimieren, soll das vom Brand betroffene Boot nach Angaben der Wasserschutzpolizei aus dem Wasser geholt werden. Dann könne auch eine genauere Begutachtung des Schadens vorgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kam.

