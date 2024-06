Tönning (dpa/lno). Seit 25 Jahren zeigt das Multimar Wattforum die Bewohner des Wattenmeers. Und macht mit interaktiven Angeboten auch auf die Gefahren für den einzigartigen Lebensraum und seine Bewohner aufmerksam.

Was ist ein Seeteufel, wie fangen Seepocken ihre Nahrung und wie funktionieren Ebbe und Flut? Antworten auf solche und viele weitere Fragen vermittelt das Multimar Wattforum in Tönning seit 25 Jahren seinen Besuchern in multimedialen Ausstellungen und mit Hilfe von Aquarien. Man wolle zeigen, „wie schön und schützenswert das Wattenmeer ist“, heißt es auf den Internetseiten des Nationalpark-Zentrums. „Wir verstehen uns als Leuchtturm für das Weltnaturerbe, der mit großer Strahlkraft die Öffentlichkeit informiert.“

Die Einrichtung zeigt auf mehr als 4.000 Quadratmetern den Lebensraum zwischen Salzwiesen, Wattboden und Nordsee. Höhepunkte sind das große Pottwalskelett, das Großaquarium mit Panoramascheibe und die 36 weiteren Aquarien mit insgesamt mehr als 280 Unterwasserarten von kleinen Garnelen und Wattschnecken bis zu großen Fischen wie Stör, Rochen und Dorsch. Auf dem Außengelände haben zudem im vergangenen Jahr eurasische Fischotter ihr neues Zuhause bezogen.

Am Sonntag feiert das größte Informationszentrum für den Nationalpark und das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer in Schleswig-Holstein seinen Geburtstag mit zahlreichen Aktionen und einem bunten Rahmenprogramm. Die Angebote reichen vom Kneten eines Riffs über Amigurumi-Häkeln bis hin zum Stoffbeutel-Stempeln. Zudem werden unter anderem Märchen erzählt und Vorträge gehalten sowie Wattversuche und eine Marsch-Olympiade veranstaltet.

© dpa-infocom, dpa:240607-99-306508/2 (dpa)