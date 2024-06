Hamburg (dpa/lno). Beim Aufprall eines Transporters auf einen Lkw in Hamburg ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Der Transporter prallte am Donnerstagnachmittag auf der A25 aus zunächst ungeklärten Gründen seitlich gegen einen auf dem Standstreifen stehenden Sattelzug, wie ein Sprecher der Polizei am Abend sagte.

Die 32 Jahre alte Beifahrerin im Transporter erlitt durch den Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 29-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Die A25 war in Fahrtrichtung West für mehrere Stunden voll gesperrt.

