Hamburg (dpa/lno). Zwei Tage lang wird der Hamburger Hafen wieder zum Dreh- und Angelpunkt für Fans von Jazz-Musik. Das Musikfestival Elbjazz holt dafür Musikerinnen und Musiker verschiedenster Stile auf die Bühnen.

Ob in der Elbphilharmonie, auf dem Werftgelände von Blohm+Voss oder in der St. Katharinenkirche - das Musikfestival Elbjazz holt ab Freitag (15.00 Uhr) für zwei Tage den Jazz und andere Musikstile an die Elbe. So werden am Freitag unter anderem die Sounds von Jungle, The Streets, Martin Kohlstedt, Scott Hamilton und Asaf Avidan erklingen. Am Samstag werden Faithless, Badbadnotgood, Belle & Sebastian, Alice Phoebe Lou und Patrice erwartet. Das Festival verspricht Acts verschiedenster Musikstile - von sonnengewärmten Afro-Beats über klaren skandinavischen Pop und von Bella Italia inspirierten Pianoklängen zu energetischen Funk-Sounds aus deutschen Landen.

Das Elbjazz gilt als eines der populärsten Jazz-Festivals in Europa. Neben den Konzerten gibt es an den zwei Tagen auch einen Instrumenten-Workshop für Familien, eine Technik-Tour, ein Saxofon-Workshop sowie den Jazz-Gottesdienst am Sonntag nach dem Festival in der St. Katharinenkirche. Im vergangenen Jahr hatten dem Veranstalter zufolge mehr als 20.000 Menschen das Festival besucht.

