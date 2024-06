Hamburg. Stefan Kuntz ist der neue starke Mann beim HSV. Die Ziele der Hanseaten, die nun schon seit Jahren erfolglos um den Aufstieg kämpfen, hat er bereits verinnerlicht.

Auch wenn der Kader für die neue Saison noch in Arbeit ist, gibt der neue Sportvorstand Stefan Kuntz beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ein klares Saisonziel aus. „Wir wissen im Moment noch gar nicht, wer letztendlich bei uns bleibt. Ich halte es aber trotzdem für legitim, das Ziel Aufstieg anzugeben“, sagte der 61-Jährige dem TV-Sender Sky. „Wir müssen die Saison dahingehend vorbereiten, dass wir in dieser entscheidenden Phase stabil genug sind, um zu gewinnen, oder, um das, was wir verlieren können, zu verteidigen.“

Kuntz wurde bei den Hanseaten im Mai als Nachfolger von Jonas Boldt präsentiert. Der frühere Bundesliga-Dino hatte in der vergangenen Saison erneut den Aufstieg verpasst.

Der frühere Nationalspieler Kuntz ist noch in der Einarbeitungsphase. „Es gleicht manchmal einer Druckbetankung, aber darauf war ich ja vorbereitet“, sagte er. „Was hier aber auffällig ist: Wenn man neu ankommt, sagen alle immer: „Wenn du was brauchst, bin ich für dich da.““

