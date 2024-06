Hamburg (dpa/lno). Sportlich sind der HSV und St. Pauli große Rivalen. Wenn es um den Kampf gegen Rechtsextremismus geht, stehen sie Seite an Seite. So auch bei einer Demonstration in Hamburg.

Die Fußball-Stadtrivalen Hamburger SV und der FC St. Pauli werden gemeinsam bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Hamburg auftreten. St. Paulis Präsident Oke Göttlich und HSV-Prokuristin Marieke Patyna wollen während der Anfangskundgebung am Freitag ab 16.00 Uhr auf der Ludwig-Erhard-Straße eine gemeinsame Rede halten. Das teilte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Donnerstag mit. Unter anderem Fridays for Future Hamburg, der DGB und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland hatten zu der Demo aufgerufen.

