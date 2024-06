Themen: Abschiebungen nach Afghanistan? +++ Ausgewählte Schulen bekommen Millionen-Förderung +++ Immer mehr Hautkrebs-Diagnosen

Schlechte Verlierer

6. Juni: „BHC wollte HSVH-Lizenz verbieten. Das Schiedsgericht wies Eilanträge des Handball-Bundesligisten zurück. Frecke ,überglücklich‘“

Der Sportredaktion des Abendblatts ein Riesenlob für die großartige Berichterstattung zur Lizenzvergabe an den HSV Handball für die neue Saison. Das Urteil ist total richtig ausgefallen und für den Handballsport nicht nur in Hamburg ungemein wichtig. Das Schiedsgericht hat großartig entschieden. Leider ist der Bergische HC ein extrem schlechter Verlierer. Dieser Verein ist in der abgelaufenen Saison ordnungsgemäß abgestiegen und sollte dies auch respektieren. Zumal die Lizensierungsprobleme des HSVH ausschließlich für die neue Saison galten. Der HSVH wird aus diesem salomonischen Urteil sicherlich die erforderlichen Entscheidungen für die Zukunft treffen.

Peter Tiede

Tolles Déjà-vu-Erlebnis

6. Juni: „Olivia Rodrigo löst einen Jubelorkan aus. Unfassbar laut, unglaublich intensiv: Das Konzert des US-Superstars in der ausverkauften Barclays Arena wird schwer zu übertreffen sein“

Selten habe ich eine so mitfühlende und vor allem treffende Kritik gelesen. Es ist Tino Lange hinreißend gelungen, das Konzert Revue passieren zu lassen und die Stimmung zu beschreiben. Ich bin eher umständehalber als Begleit-Papi mitgekommen, war dann aber genauso begeistert wie meine Lütte und habe durch den wunderbaren Artikel nochmals ein tolles Déjà-vu erleben dürfen. Danke!

Alex Rennpferd

Bleiberecht verwirkt

5. Juni: „Abschiebungen nach Afghanistan? Nach dem Messerangriff von Mannheim prüft die Regierung schärfere Asylregeln“

Eigentlich müsste der Diskussionsbedarf über dieses Thema nicht so groß sein. Natürlich sollten kriminelle Ausländer umgehend abgeschoben werden. Egal in welches Land und welche Regierung zurzeit dort gerade am Ruder ist. Diese Leute haben ihr Bleiberecht verwirkt. Wenn sie hierbleiben dürfen, ist das auch eine Signalwirkung der Menschen in anderen Ländern hier Straftaten zu begehen, weiterhin auf Staatskosten zu leben, ohne fürchten zu müssen in die Heimat zurückgeschickt zu werden.

Wolfgang Kany

Keine leichte Entscheidung

Ich verstehe nicht, warum man Muslime, die nachweislich ein Kalifat für „die Lösung“ halten und/oder Ungläubige hassen, nicht abschieben sollte, und zwar schon bevor sie eine schwerwiegende Gewalttat begehen (und dann jahrelang in deutschen Gefängnissen einsitzen müssen). Sie müssten sich unter der „Schreckensherrschaft“ der Taliban doch eigentlich viel besser aufgehoben fühlen als in einer westlichen Demokratie. Anders zu beurteilen sind natürlich psychisch Kranke oder traumatisierte potenzielle Gewalttäter, denen man mit anderen Mitteln rechtzeitig helfen müsste. Einfach wird eine Abschiebeentscheidung aber wohl nie sein aus vielen Gründen, nicht einmal beim „Attentäter von Mannheim“, der schließlich hier eine nicht afghanische Familie hat.

Renate Ahrens

Das Ende der Toleranz

Hierzu wird es Hamburg, wenn nicht sogar bundesweit, Zustimmung der Bürger geben, denn das Ende der „Toleranz-Fahnenstange“ ist erreicht, schon sehr lange! Ist es nicht zuletzt eine der Ursachen der Politikverdrossenheit, der Abkehr von friedlich-demokratischer Gesellschaft, des Fremdenhasses und letztlich der Zuläufe zur AfD? Allerhöchste Zeit für die regierende Politik, das zu erkennen und zu handeln. Damit nähme man der AfD endlich den Wind aus den Segeln.

Manfred Puls

Strukturelle Probleme ändern

5. Juni: „Bessere Aussichten auf gute Noten. Ausgewählte Hamburger Schulen mit besonderem Bedarf erhalten zehn Jahre lang eine Millionen-Förderung“

Die Millionen für die Hamburger Schulen sind willkommen. Aber werden sie an einem wichtigen strukturellen Problem etwas ändern? In den Grundschulen, die ich kenne, werden z. B. Hausaufgaben nicht strukturiert bearbeitet und fachlich betreut. Die Kinder entscheiden, ob sie Aufgaben bearbeiten wollen oder lieber spielen. Die erarbeiteten Lösungen werden nicht besprochen, Fehler nicht korrigiert und es gibt keine fachlichen Erklärungen. Bei vielen Kindern werden dann die Hausaufgaben zu Hause, oft ab 16 Uhr, gemacht. Gut für die Kinder, deren Eltern dabei unterstützen können, schlecht für die, bei denen das nicht möglich ist. Damit wird zementiert, dass Kinder aus „bildungsferneren“ Familien weiterhin abgehängt werden.

Gudrun Schulze-Struck

Am Geld allein liegt es nicht

Verschärfen sich die pädagogischen und fachlichen Probleme in den Schulen, weil wir genauer hinschauen, weil wir aus wirtschaftlichen Notwendigkeiten und emanzipatorischen Gründen die Ein-zu-eins-, Eins-zu-zwei-, Eins-zu-drei-Erziehung aufgeben mussten, weil es weniger Muttersprachler in den Klassen gibt oder weil alles sowieso früher besser war? Egal! Eines ist sicher und zeigt sich auch bei den Bemühungen, die digitale Gegenwart in die Schulen zu holen: Am Geld allein liegt es wohl nicht. Eher an der Bürokratie, die dynamische Entwicklungen hemmt, am fehlendem Mut, unseren Unterricht und die Kinderbetreuung radikal zu reformieren und gegenwärtigen Notwendigkeiten anzupassen. Es sind die innovativen, mutigen Pädagogen und Macher mit ideenreichen Konzepten, die für die Zukunft brennen und denen man mehr Freiraum bietet, die wir mindestens so dringend brauchen wie Geld.

Uwe-Carsten Edeler

Termine ausgebucht

5. Juni: „Immer mehr Hautkrebs-Diagnosen. Gut 45.000 Hamburger betroffen. Mediziner: Wie man sich schützen kann – und was Mythen sind“

Die Erlangung eines möglichst baldigen Vorsorgetermins für einen gesetzlich versicherten Patienten im Heimatbereich kann Monate dauern. Im Übrigen nehmen Ärzte oftmals gar keine „Neupatienten“ mehr an. Wer also bei „seinem“ Hautarzt – der die Vorgeschichte kennen sollte – keinen akzeptablen Termin bekommt, hat auch bei anderen Adressen kaum eine Chance. Telefonische Anfragen werden bei der Ärzteschaft in der Regel ohnehin nicht mehr akzeptiert oder gehen ganz ins Leere (Besetztzeichen oder Anrufbeantworter ohne Antwort). Was nützen da die schönsten Portale und die sicherlich sehr sachgerechten Berichterstattungen in den Medien. Ich selbst versuche unter Nutzung des Portals bzw. per E-Mail/Telefon seit Januar 2024 vergeblich, bei „meiner“ Hautärztin am Ort einen Vorsorgetermin zu bekommen.

Hubert Baumeister

Eine humane Verirrung

27. Mai: „Halleluja! KI Eliane segnet in St. Markus. In der Kirche in Hoheluft-Ost können sich Menschen über ein Mikro mit künstlicher Intelligenz austauschen. Doch etwas Entscheidendes fehlt“

Die sensationelle Meldung , dass das künstliche und künstlerische Experiment mit der Segens-App Eliane (eliane, feminine Form hebräisch Elia; heißt „Gott hat geantwortet“ oder andere Bedeutung „Tochter der Sonne“) den Segen von Pastorin Anja Blös ersetzen bzw. transformieren soll, halte ich schlichtweg für eine humane Verirrung, das konterkariert die amtsmäßige und geistliche Beauftragung zum Segen im christlichen Gottesdienst. Segen und Fluch sind im Alten und im Neuen Testament Kundgaben Gottes. Auch wenn 16.000 Menschen in Tating bei St. Peter-Ording dieses sogenannte Experiment goutiert haben, wird der Verlust der Glaubwürdigkeit, der Vertrauensverlust sowie die Abkehr von Kirche nicht behoben. Wer für alles offen ist, ist nicht bei Trost. Die Wahrheit, von der Christus spricht, macht uns frei – und nicht die Delegation an eine Technik, die nur zur Gestalt dieser Welt gehört.

Wolfgang Voigt, Pastor emeritus, Nordkirche, Kublank/Mecklenburg-Vorpommern

