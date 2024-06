Themen: Abrisspläne für 162 Wohnungen +++ Die AfD und die Wirtschaft +++ Streitthema Verkehr +++ Platzmangel in Eimsbüttel

Überholte Verfahrensabläufe

6. Juni: „Abrisspläne für 162 Wohnungen. Neubau Luthergrund: Genossenschaft sieht nur Vorteile für Mieter – ein Bezirkspolitiker nicht“

Einer Baugenossenschaft, wie sie seit mehr als 130 Jahre besteht und die ihren Mitgliedern, sprich Mietern, verpflichtet ist, sollte man schon zutrauen, dass dort genügend Professionalität und Know-how besteht, um den eigenen Gebäudebestand substanziell beurteilen zu können. Jedoch wird, seit Jahren der Öffentlichkeit suggeriert, dass das städtebauliche Instrument sozialer und städtebaulicher Erhaltensverordnungen zur Sicherung erhaltenswerter Gebäude, Ensembles oder baulicher Anlagen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung dringend erforderlich sei, und die dort lebenden Menschen vor Segregation zu schützen sind. Ferner sei, insbesondere in den Gebieten, in denen soziale Erhaltungssatzungen bestünden, das Ziel zu verfolgen, aufgrund der angespannten Situation auf dem Hamburger (Miet-)Wohnungsmarkt, diesem nicht weiteren Wohnraum zu entziehen und Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu schützen. Dies ist eine überholte Stadtentwicklungspolitik. Es sind unter anderem konkrete Vorschriften und Verfahrensabläufe, die leider immer wieder nebulös mit Abbau bürokratischer Hemmnisse umschrieben werden, die zu langen Genehmigungszeiten und überteuertem Bauen führen. Es ist anzuerkennen, dass für bestimmte Bereiche schutzwürdige Bauwerke vorhanden sind, jedoch wird andererseits durch die flächendeckende Unterschutzstellung ganzer Stadtteile politisch verhindert, dass diese Stadtteile/Gebäude heutigen Ansprüchen an Wohnen gerecht werden können. Das Festhalten an der bestehenden Bausubstanz führt insbesondere zur Benachteiligung einer wachsenden Gruppe älterer und/oder behinderter Menschen. Die Errichtung von behindertengerechten Wohnungen ist durch den langwierigen bürokratischen Aufwand der Genehmigungsverfahren, bei bestehenden Erhaltensverordnungen, fast unmöglich und wird demzufolge von Bauherren/Investoren zum Nachteil wohnungssuchender, behinderter Menschen nicht im erforderlichen Umfang in Angriff genommen. Dem politischen Argument, man benötige diese Erhaltenssatzungen, um so dringend erforderlichen Wohnraum in den Preiskategorien ≤ zehn €/m² zu sichern, ist kontraproduktiv, nicht nur mit Blick auf die Bausubstanz dieser Gebäude. Die Begrenzung der Mieten für Ersatzneubauten ließen sich durch Förderprogramme sowie verbesserte Abschreibemöglichkeiten erreichen.

Wolfgang Ploss, Architekt

Dank an die Firmenchefs

5. Juni: „Die AfD und die Wirtschaft: Aurubis, Otto Group, Parship, TÜV Nord & Co.: Was Hamburgs größte Firmen zum Erstarken der Rechtspartei sagen“

Die Umfrage unter Hamburgs größten Industriebetrieben zeigt deutlich, welche Gefahr dem Wirtschaftsstandort Hamburg droht, sollten die kruden Vorstellungen der AfD Realität werden. Den Hamburger Firmenchefs sei Dank, die dramatischen ökonomischen Folgen einer rassistischen Politik erstmalig in aller Deutlichkeit aufgezeigt zu haben.

Dr. Günter Radden, Wedel

AfD: zu viel Medienpräsenz

Wer geglaubt hatte, der Umfang und das Ausmaß der Berichterstattung über die AfD könne nicht noch mehr zunehmen, sah sich getäuscht. Nun muss also die Wirtschaft herhalten, um die Bedrohung AfD darzustellen. Kein Tag vergeht, an dem es nicht zahllose negative Artikel über die AfD zu lesen gibt. Man könnte fast meinen, bei der Medienpräsenz sei die AfD an der Regierung. Über die Arbeit der Regierung findet man (sowohl in Bezug auf die „Ampel“ oder den „rot-grünen Senat“) eher wenig. Offenbar wird vergessen, dass auch negative Berichterstattung als Werbung gilt. Es ist erbärmlich, wenn man den Eindruck bekommt, dass der Kampf gegen die AfD die einzige unbestrittene Gemeinsamkeit der Ampel-Parteien ist – außer dem Machterhalt. Die inhaltlich schwache AfD wird vor allem in Hamburg niemals die Mehrheit stellen, aber wenn das Land weiter so abgewirtschaftet wird, und Wahlkampf sich auf ein „nie wieder“ reduziert, dann wird sie weiter anwachsen. Es macht mich traurig, dass sich demokratische Parteien absichtlich so in die Defensive begeben und ihre Politik auf „alles, aber bloß nicht die AfD“ reduzieren. Auch die Medien sind in der Verantwortung, die monothematische Berichterstattung über die AfD zu beenden. So entsteht der fatale Eindruck, die AfD sei die einzige Opposition. Warum macht die CDU dieses Spiel mit? Wenn auf einen drohenden Wohlstandsverlust beim Erstarken der AfD befürchtet wird, kann ich nur sagen, dass bereits aktuell größere Bevölkerungsteile einen deutlichen Verlust erleben – und der ist durch die Politik der Ampel entstanden.

Jasmin Müller

Wichtige Auflistung

Herzlichen Dank für den ausführlichen Artikel. Es ist sehr wichtig, die Äußerungen der AfD-Abgeordneten zusammenzustellen, da diese ein wahres Bild der demokratiefeindlichen Bestrebungen der Partei aufzeigen.

Rüdiger von Schmude

Tjarks undankbare Aufgabe

4. Juni: „Streitthema Verkehr – eine Abendblatt-Analyse. Versinkt Hamburg im Verkehrschaos, wie es die Opposition behauptet? Oder gelingt die Verkehrswende doch? Eine kritische Bestandsaufnahme“

Die Analyse versachlicht das „Streitthema Verkehr“ auf angenehme Art und macht deutlich, dass es sich hierbei um eine Mammutaufgabe handelt. Jeden Morgen, wenn Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) aufsteht, erwartet ihn ein volles Programm aus Sanierung von Straßen, Kanalisation, Fernwärme, Bahn-Infrastruktur plus Ausbau von ÖPNV und Radwegen. Und das geschieht nicht auf der grünen Wiese, sondern bei laufendem Betrieb, wenn sich Tausende Autofahrer, Fernfahrer, Fahrgäste durch die Stadt bewegen. Jeden Tag. Tjarks Aufgabe ist undankbar, aber damit nicht weniger reizvoll. Und mit ihm hat Hamburg jemanden gefunden, der sich dieser Aufgabe stellt – und das mit einer Entschlossenheit und Weitsicht, die auch anderen Politikern gut zu Gesicht stehen würde. Dieses könnte man ja auch einmal anerkennen, denn Tjarks könnte es sich auch einfacher machen, so wie seine Vorgänger. Dann aber würde die Ausrichtung der Verkehrsinfrastruktur auf die wachsende Millionenstadt Hamburg scheitern. Wir müssen da durch, und wir kommen da durch. Jeder Stau löst sich auf – im Gegensatz zu Problemen, denn die lösen sich nicht von selbst.

Uwe Karsten Bäcker

In Harburg passiert nichts

Vielen Dank für die treffende Analyse. Im Bezirk Harburg ist das Thema Verkehr für die SPD kein Thema mehr. Die SPD kann es sich dort leisten, ihren ausgewiesenen Verkehrsexperten und Verkehrsplaner gar nicht mehr für die Bezirksversammlung auf ihrer Liste aufzustellen. Gerade bei den anstehenden Verkehrsproblemen wie neuer ZOB und Doppelknoten sowie der Grundsanierung der Bremer Straße ein Armutszeugnis. In Harburg geht es leider nicht um Inhalte, sondern um persönliche Empfindlichkeiten.

Thomas Krieger

Und die Fußgänger?

Ich finde es bemerkenswert, dass in Ihrer Verkehrsanalyse die Situation der Fußgänger überhaupt nicht erwähnt wird. Gerade für Kinder und ältere Menschen ist die etwas wirre Verkehrsordnung und Signalisierung, in der immer weniger Regeln eingehalten werden, teilweise auch nicht mehr bekannt zu sein scheinen, gefährlich. Auf den Fußwegen mit Radfahrern und Rollern wird es eng. Meist warnen von hinten kommende Radfahrer nicht akustisch. Fußgängerüberwege scheinen als Vorschlag gesehen zu werden. Auch an Übergängen mit Ampeln ist es oft unübersichtlich, weil das Rechts-links-Fahrgebot nicht eingehalten wird und Radler und Roller von allen Seiten kommen können. Außerdem wechselt die Ampelfarbe an vielen Übergängen nicht gleichzeitig, sodass ein abbiegender Autofahrer eventuell rot auf der Fußgängerampel sieht, während der Fußgänger von der anderen Seite noch grün hat. Alles unangenehm und gefährlich. Leider keine vollständige Analyse!

Adelia Schuldt

Baustellen nur zum Schein?

3. Juni: „Hamburgs Innenstadt – eine Großbaustelle. Ob auf dem Jungfernstieg, an der Mö oder in der Kaiser-Wilhelm-Straße – überall wird gebuddelt. Das gefällt nicht jedem“

Nicht nur in Hamburgs Innenstadt, sondern auch andernorts dominieren die vielen Sperrgitter unsere Umgebung. Spricht man mit Insidern, heißt es, die Behörden verlangen diese Absperrungen und ahnden Verstöße umgehend. So weit, so gut. Eine Thematik kommt aber kaum zur Sprache: Es gibt eigentlich kaum noch „Baustellen“, denn gearbeitet wird dort eher selten oder nur wie zum Schein. Meist sieht man allenfalls drei zusammenstehende „bewestete“ Gestalten, die sich unterhalten, ab und zu wird ein schweres Gerät hin- und hergefahren. Das geht mitunter wochenlang so. Auch monatelange Streckensperrungen bei der Bahn (wie mittlerweile seit Jahren bei der AKN) zeigen nur geringe Bautätigkeit. Offensichtlich werden überall Verträge ohne zeitliche Vorgaben abgeschlossen. Kein Wunder, dass dabei dann die Preise explodieren. Erstaunlich, wie wir alle und unsere gewählten Vertreter das inzwischen als normal hinnehmen.

Dr. Martin Schwager

Quittung für die Grünen

Es ist lobenswert, dass Sie die katastrophalen Zustände, die durch Baustellen in der Innenstadt verursacht werden, zur Sprache bringen. Es leuchtet fast überall rot und weiß – ein Ende ist nicht absehbar und teilweise geht auch nichts voran. Eine vernünftige Planung ist nicht erkennbar, man hat vielmehr den Eindruck, dass fast überall gleichzeitig gebuddelt wird. Der Verantwortliche für diese Misere ist der grüne Verkehrssenator Anjes Tjarks, dem das alles aber relativ gleichgültig ist. Der Autoverkehr kann ruhig zusammenbrechen, Hauptsache, die Radfahrer haben freie Fahrt. Man kann nur hoffen, dass die Wähler dem überforderten Senator bei der nächsten Wahl die Quittung geben und die Grünen abwählen.

Helmut Jung

Ohne Rücksicht auf Senioren

Es gibt nur eine Möglichkeit, diesem Verkehrssenator die rote Karte zu zeigen: ihn nicht wählen. Die ewige Baustelle in der Kaiser-Wilhem-Straße zeigt exemplarisch die Unfähigkeit dieses Senators und des Senats. In Eimsbüttel, an der Bundesstraße und anliegenden Straßen sind ebenfalls viele Baustellen, die nicht vorankommen. Dann werden einfach die Halteverbote für ein halbes Jahr verlängert. Überall wird auch kaum gearbeitet. Wenn mal Arbeiter zu sehen sind, dann vielleicht zwei bis drei. Tagelang geschieht, so scheint es, nichts! Und wenn das nicht genug wäre, wird demnächst auch ein Fahrradweg in der Bundesstraße gebaut, während die anderen Baustellen noch gar nicht abgearbeitet sind. Gute Planung sieht anders aus! Und wie ich hörte, soll nun auch noch die Gustav-Falke-Straße umgebaut werden. Eine schöne Straße, in der Mitte ein Fußweg mit Bäumen links und rechts und jeweils auch ein Fußweg an den Fahrbahnrändern. Was will man dort umbauen? Man kann dieses Rätsel nicht lösen, denn die Bürger, die Wähler, werden ja nicht mitgenommen, keine Informationen seitens der Behörde. Wir werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Dazu muss man wissen, dass hier viele ältere Menschen leben, die auf ihr Auto nicht verzichten können und wollen. Aber auf Senioren wird keine Rücksicht genommen.

Lutz Jaffé

Lottogewinn Parkplatz

3. Juni: „Wie Eimsbüttel den Platzmangel meistern will. Wahlkampfthema: Die dichte Besiedelung im Bezirk stellt Autofahrer, Fußgänger und Radler vor Herausforderungen“

Wieder neue Fahrradbügel in der Roonstraße. Dieses Bild in Ihrem Artikel alarmiert. Noch weitere Wege, mit ungewissem Ziel bei der Parkplatzsuche. Noch mehr klimaschädliches CO₂. Es wäre ja okay, wenn die Parkplatzvernichtung einherginge mit einer Abnahme des Pkw-Bestandes in diesem Bezirk, und wenn sich hier die Politik um Erkenntnisse bemühen würde. Bestimmt gibt es hier ja ältere Bewohner, die bisher beruflich auf ihr Auto angewiesen waren, aber nun in Rente gehen und zudem Verwandte oder Freunde auch mit dem Zug erreichen können. Wie viele das sind und wie viele Eimsbütteler wirklich bereit sind aufs Auto zu verzichten, wäre doch nicht unwichtig in den Amtstuben zu wissen, bevor man offensichtlich ideologisch gesteuert Fahrradbügel querstellt. Und statt der sogenannten Parklets direkt vor der Haustür am Straßenrand ist dem Bürger auch ein gesunder Fußweg in den nächstgelegenen Park zuzumuten. Fast hätte ich noch das eigentlich nur als Schikane zu sehende Verbot des bisher problemlos funktionierenden und parkplatzsparenden Schrägparkens vergessen. Ebenso vergisst man bei alledem fast schon, dass die Berechtigung – jedenfalls im Anwohnerparkgebiet Hoheluft-West –, keinen oder den Lottogewinn einen Parkplatz zu finden, immerhin jährlich 65 Euro kostet.

Jan Troje

Wenig Publikum im Stammhaus

4. Juli: „Es ist vollbracht. Mit vier Jahren Verspätung bringen Kent Nagano und Georges Delnon Messiaens Meisterwerk ,Saint François d’Assise‘ in die Elbphilharmonie“

Das ist schon sehr befremdlich. Während sich die Leitung der Hamburgischen Staatsoper in der Elbphilharmonie feiern lässt, darbt das Stammhaus an der Dammtorstraße. Offensichtlich sind Prestigeobjekte (vier Jahre Vorbereitung für drei Vorstellungen) wichtiger als der solide Aufbau und die Pflege eines tragfähigen Repertoires. Wie sonst lassen sich die armseligen, beängstigend schwachen Auslastungen der Opernvorstellungen der letzten Wochen und Monate erklären? Selbst hochkarätige Solisten wie Pene Pati, Kristina Opolais und Sonya Yoncheva müssen vor äußerst dünn besetzten Reihen und Rängen auftreten. Nach der Berichterstattung über die Messiaen-Premiere wäre es dringend erforderlich, die Fehlentwicklungen an der Hamburgischen Staatsoper zu analysieren und zu benennen. Wo sind die Opern-Inszenierungen der letzten zehn Jahre, die künftig den Spielplan füllen können? Was ist aus den vollmundigen Versprechungen der Herren Delnon und Nagano bei Amtsantritt 2015 geworden? Die Nachfolger sind um ihre Aufgaben nicht zu beneiden. Bleibt zu hoffen, dass das Hamburg Ballett – John Neumeier weiterhin für restlos ausverkaufte Vorstellungen sorgt und ein allgemeines finanzielles Desaster verhindert. Aber vielleicht lenkt ja Herr Kühne mit seinen Neubauplänen erfolgreich von den Problemen und Schwachstellen ab, oder Corona muss als Begründung herhalten.

Hans Schmidt

Keinen Cent für Drogenkonsum

3. Juni: „Reaktion auf Kampagne gegen Bettler in Bahnen“

Was das Betteln in Bahnen so unangenehm macht, ist nicht die Konfrontation mit Armen und Bedürftigen, sondern das Wissen darum, dass jeder gespendete Cent in den nächsten Drogenkonsum fließt und schließlich in den Taschen der Dealer landet. Das scheint die Caritas zu ignorieren, wenn sie sich „im Umgang mit bedürftigen Menschen mehr Fingerspitzengefühl“ wünscht. Ich habe mich bewusst für die Unterstützung des Spendenparlaments entschieden, weil ich weiß, dass dessen Projekte die Folgen von Armut und Obdachlosigkeit nachhaltig lindern. Dafür spare ich mir den Euro in die bettelnde Hand. Für die Fahrt in der U-Bahn bezahle ich gutes Geld, also möchte ich auch unbehelligt befördert werden.

Jutta Pawloski

Durchsage mit Wertschätzung

Ich schlage folgenden Text für Durchsagen in der Bahn vor: Guten Tag, liebe Fahrgäste, auf Ihrer Fahrt kann es gut vorkommen, dass Sie von Menschen um Geld angebettelt werden. Es sind Menschen, die in schwierige Lebensumstände geraten sind. Es sind Menschen, die in ihrer täglichen Überlebensnot, die Schamgrenze betteln zu gehen, wegignorieren müssen. Ob Sie etwas geben möchten oder können, entscheiden Sie. Ob Sie nichts geben möchten oder können, entscheiden Sie. Doch entscheiden Sie bitte gerne alle, den bettelnden Personen mit Wertschätzung im Herzen zu begegnen. Die Personen werden es spüren, und sie brauchen es genauso wie den Euro, nach dem sie fragen. Wenn unsere Stadt diese Durchsage in Bahnen tätigen würde … ich wäre so stolz und glücklich hier dazuzugehören.

Mona Hartmann, Hamburg

Normalfall nicht Katastrophe

3. Juni: „Eine Jahrhundertflut“

Die starken Regenfälle und ihre Konsequenzen sind fürchterlich. Die Berichterstattung ist aus meiner Sicht aber nicht passend. Begriffe wie „Jahrhundertflut“ oder „Naturkatastrophe“, wie Frau Esken an anderer Stelle im Abendblatt zitiert wird, suggerieren, dass es sich um seltene Vorfälle durch höhere Gewalt handeln. Dem ist nicht so. Der Begriff „Jahrhundertflut“ wird von Meteorologen mittlerweile infrage gestellt, da sich derartige Ereignisse häufen und eher noch stärker werden. Für unsere Kinder und Enkel wird das, was gerade als Jahrhundertflut bezeichnet wird, wahrscheinlich der Normalfall im Frühjahr sein. Auch handelt es sich nicht wirklich um eine Naturkatastrophe, dafür steckt zu viel menschliches Tun in den Phänomenen. Ich empfehle, auf Begriffe wie „klimawandelbedingtes Starkregenereignis im Frühjahr“ zurückzugreifen. Das mag weniger reißerisch und auflagensteigernd wirken als „Jahrhundertflut“ und „Katastrophe“. Aber es trifft die Sache besser. Und es erinnert daran, dass der Klimawandel die wesentliche Ursache ist, die bekämpft werden kann. Im Gegensatz zu einer echten Naturkatastrophe.

Holger Mossakowski

