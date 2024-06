Kiel (dpa/lno). Mülltonnen brennen im Kieler Stadtteil Friedrichsort, auch ein Carport und ein Auto. Wenige Tage später sitzt ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft.

Wenige Tage nach einer Brandserie im Kieler Stadtteil Friedrichsort hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 36-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Dienstag hatte das Amtsgericht den Haftbefehl erlassen, am Mittwochmorgen fanden Beamte den Mann und nahmen ihn fest. Am frühen Freitagmorgen waren mehrere Brände in Friedrichsort gemeldet worden, darunter vier Mülltonnen. Die Feuerwehr wurde auch zu einem brennenden Carport gerufen. Das Feuer hatte bereits das abgestellte Auto und einen Schuppen erfasst. Carport, Schuppen und Wagen wurden vollständig zerstört, das angrenzende Haus beschädigt.

© dpa-infocom, dpa:240605-99-287622/2 (dpa)