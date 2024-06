Themen: Streitthema Verkehr +++ Verkehrschaos am Wahlsonntag? +++ Vollverschleierung im Unterricht +++ Homeoffice auf den Kanaren

Groteske Verkehrssituation

4. Juni: „Streitthema Verkehr – eine Abendblatt-Analyse. Versinkt Hamburg im Verkehrschaos, wie es die Opposition behauptet? Oder gelingt die Verkehrswende doch? Eine kritische Bestandsaufnahme“

Hamburg ist bereits im Verkehrschaos versunken. Ich nehme nun seit fast 40 Jahren als Autofahrer, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer und Fußgänger am Straßenverkehr in Hamburg teil und habe schon so einiges erlebt. An eine solche Häufung von Baustellen und vor allem an deren Dauer kann ich mich nicht erinnern. Dem Senat kann man zugutehalten, dass viele Straßen repariert werden. Eine Koordination der Baustellen kann ich als Verkehrsteilnehmer nicht erkennen. Die Dauer der Baustellen ist grotesk. Als ÖPNV-Nutzer ärgere ich mich, dass der Ausbau der Bahnen jahrelang auf Eis lag. Die Streckenführung der geplanten U5 wiederum über die Innenstadt statt einer Nordtangente macht mich einfach nur fassungslos. Die Mehrheit der Hamburger hat sich wohl damit abgefunden, dass der Verkehrssenator die Verkehrswende zum Rad durch Verkehrsstaus erzwingen will.

Petra Müller

Kompetente Analyse

Dieser differenzierte und fundierte Report steht im deutlichen Kontrast zu der sonstigen regelmäßigen und öden Berichterstattung. Die geht nämlich so: Die CDU-Hamburg beschäftigt die Behörden immer wieder mit Kleinen oder Großen Anfragen. Weitgehend unabhängig von den Antworten lässt die CDU-Hamburg verlauten: Der Senat ist unfähig, die Verwaltung ist untätig, und überhaupt wird alles immer schlimmer. Mit diesem Ritual wird kaschiert, dass die Partei offensichtlich keinen Plan für die Zukunft und keinen Gestaltungswillen hat. Ich wünsche mir häufiger eine derart kompetente Berichterstattung.

Klaus-Peter Stenzig, Hamburg

Demokratisch bedenklich

4. Juni: „Verkehrschaos am Wahlsonntag? Sperrungen für den ,Mogo‘, eine Fahrradsternfahrt und ,Women’s Run‘, dazu A7 im Stadtgebiet dicht. Wie Hamburg ein Berliner Debakel verhindern will“

Es mutet seltsam an, wenn die Polizeisprecherin einerseits darauf verweist, da sich die Wahllokale generell in großer Nähe zu den Wohnanschriften der Wähler befinden, dieselbe Polizei aber andererseits in Moorburg Totalsperrungen anordnet oder genehmigt, die es dortigen Wählern am Wahltag effektiv verwehren werden, ihr nahes Wahllokal, wenn schon nicht mit Verkehrsmitteln, wenigstens zu Fuß erreichen zu können. Demokratisch bedenklich ist es, dass die Wähler von staatlicher Seite erst eine knappe Woche im Voraus durch das Aufstellen von Schildern darüber informiert wurden. Die Beantragung und erfolgreiche Absolvierung einer Briefwahl auf dem Postwege ist nun nicht mehr zuverlässig möglich, denn nicht jeder kann es noch bis Freitag zu Öffnungszeiten in die Wahldienststelle schaffen.

Immo G. von Eitzen, Hamburg-Hausbruch

Kontrovers, aber sachlich

5. Juni: Leserbrief: „Putin wird nicht aufhören“, 4. Juni: Leserbrief: „Wohin soll dieser Weg führen?“, 1./2. Juni: „Nun doch: Ukraine darf mit deutschen Waffen Ziele in Russland beschießen“

Eine kontrovers, aber sachlich und ohne Diffamierungen geführte Debatte zwischen Leserbriefschreibern … wie hocherfreulich! Mein Eindruck: Einigkeit besteht, dass der Krieg nicht zu rechtfertigen ist. Der entscheidende Unterschied ist das „Putinbild“: „Er wird nicht aufhören“ oder „Eine neutrale Ukraine ist alles, was er verlangt“. Mein Vorschlag: Die Ukraine und „der Westen“ (d.h. die USA) reagieren positiv auf die von Lawrow und Putin erst kürzlich geäußerte Verhandlungsbereitschaft. Verhandlungen ohne Vorbedingungen, mit dem Ziel, die Interessen und das „Gesicht“ beider Seiten zu berücksichtigen. Welches Risiko gehen ‚wir‘ damit ein? Sollten Verhandlungen das bei uns so gepflegte ‚Feindbild Putin‘ bestätigen, werden die Verhandlungen abgebrochen, verloren ist nichts.

Jochen Wörmer

Wer stoppt diese Frau?

1./2. Juni: „,Russlands Angriff gegen uns hat bereits begonnen‘. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungsexpertin, über Putins Absichten – und einen Wunsch an Scholz“

„Russlands Angriff gegen uns hat bereits begonnen“, sagt eine Frau, die anscheinend alles über Russland und zum Ukraine-Krieg weiß. Eine unverantwortliche, für viele Menschen angsteinflößende Aussage, die zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes beiträgt. Wer stoppt diese Frau? Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses wird sie sicher schon alle Hebel zur Mobilisierung der Bundeswehr in Bewegung gesetzt haben.

Uwe Pankel

Ausdruck von Unterdrückung

1./2. Juni: „Vollverschleierung im Unterricht ist jetzt verboten. Rot-grüner Antrag in Bürgerschaft wurde Mitte Mai beschlossen und tritt nun in Kraft“

Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass eine solche Vollverschleierung im Unterricht überhaupt möglich war und einer Klage zu deren Durchsetzung sogar stattgegeben wurde. Dass die Bürgerschaft jetzt in dieser Hinsicht reagiert hat, ist zu begrüßen. Dieser „Niqab“ ist für mich der Ausdruck maskulinen Machtstrebens zur Unterdrückung von Frauen. Davon steht ganz bestimmt nichts im Koran. Als Frau bedaure ich sowieso die „religiös“, oft sogar schwarz vermummten Frauen zutiefst, besonders bei Sommerhitze. Aber grundsätzlich ist zu hoffen, dass die muslimischen Frauen, die hier leben, sich des Privilegs bewusst sind, dass sie Kopftuch und sogar lange, verschleiernde Gewänder als „Ausdruck ihrer Religion“ aufgrund der hier bestehenden Religionsfreiheit problemlos tragen dürfen.

Ulrike Limpach

Problem für Einheimische

1./2. Juni: „Bis zu 37 Tage Homeoffice auf den Kanaren. Bei den Beschäftigten der Volksbank kommt ,Workation‘ gut an. Wer das Angebot nutzt und wie die Geschäfte laufen“

Ich war gerade zwei Wochen auf Teneriffa. Dort habe ich die aufkeimenden Tourismusfeindseligkeiten wahrgenommen. Und ich konnte zum Teil nachvollziehen, was vor Ort im Argen liegt, und die Einheimischen verstehen. Nun lese ich, dass die Volksbank auch noch Mitarbeitern bis zu 37 Tage „Workation“ auf den Kanaren bieten will. Das ist den Einheimischen dort sicher nicht vermittelbar.

Michael Ecks, Hamburg

Wir müssen Opfer bringen

27. Mai: „Habeck zu Heizungsgesetz: ‚Ich bin zu weit gegangen.‘ Wirtschaftsminister räumt beim Gebäudeenergiegesetz Fehler ein. Der Opposition reicht das nicht“ und diverse Leserbriefe

Ausgerechnet ein Politiker, der Fehler eingesteht und sich gar zu einer Entschuldigung hinreißen lässt, wird in erbosten Zuschriften tagelang massiv beschimpft. Es geht um das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das Anfang 2023 unfertig und ohne ausreichende Diskussion in Fachkreisen aus parteitaktischen Gründen vorzeitig an die Medien „durchgestochen“ wurde. Im Grunde stand nichts Neues in diesem Gesetz, als Energieberater haben wir längst so beraten, und vorausschauende Hauseigentümer waren schon zuvor auf diesem Stand. Unser Wohlstand basiert auf einem schier grenzenlosen Energiehunger, Gebäudebestand und Verkehr bleiben weit hinter den erforderlichen Einsparzielen zurück. Das GEG war überhaupt kein gezielt angelegter „Test“, wie Habeck nun bewusst missverstanden wird. Tatsächlich war es im Nachhinein gesehen ein Test dafür, welche Bereitschaft in der Gesellschaft vorhanden ist für die Akzeptanz der großen Umwälzungen, die vor uns liegen und Opfer beim Wohlstand bedeuten werden. Dass der Test nicht bestanden wurde, hängt aber an der fehlenden Bereitschaft der Politik, uns auf drohende Einschränkungen einstimmen zu wollen. Wiederholte Mahnungen in Gummistiefeln, „den Klimawandel aufzuhalten“, werden nicht genügen. Ein einzelner, ehrlicher Politiker macht eben noch keinen Staat.

Johannes Zink, Energieberater

