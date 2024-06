Hamburg (dpa/lno). Im Herbst 2023 ist ein Seniorenpaar in seinem eigenen Haus von Unbekannten gefesselt und ausgeraubt worden. Nun hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgelobt.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung für Hinweise zu einem schweren Raub auf ein Seniorenpaar in Hamburg-Rissen ausgelobt. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, werde eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt, teilte die Polizei am Dienstag in Hamburg mit.

Das Paar war im Oktober 2023 in ihrem Einfamilienhaus von zwei unbekannten, mit Skimasken beziehungsweise Sturmhauben maskierten Männern überfallen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die unbekannten Täter die damals 69 Jahre alte Frau und ihren ein Jahr jüngeren Ehemann zunächst gefesselt und sie später gezwungen, einen Tresor zu öffnen. Aus dem Geldschrank stahlen die mit Schusswaffen bewaffneten Männer Schmuck und Bargeld.

Die Männer hätten deutsch mit osteuropäischem Akzentgesprochen und einer der beiden hatte den Angaben zufolge auffällig helle Haut, Haare und Augen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-274300/2 (dpa)