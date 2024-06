Neumünster (dpa/lno). Achtlos am Wegesrand entsorgt: Neben abgestellten Möbeln finden Polizisten in Neumünster tote Fische.

Wie Müll haben unbekannte Täter am Wegesrand in Neumünster 30 Koi entsorgt. Wer die teuren Fische dort abgelegt hat und warum, ist bislang nicht bekannt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen hatten die Polizei am Montag auf einen Fall von illegaler Müllentsorgung hingewiesen. Neben Möbeln entdeckten die Beamten daraufhin ein Stück weiter jedoch auch die toten Fische mit einem Gewicht von bis zu drei Kilogramm. „Was die Kollegen vor Ort vorfanden, machte Sie sprachlos“, berichtete ein Polizeisprecher.

