Hamburg (dpa/lno). Es gibt viele Ehrentitel, doch Ehren-Alster-Schleusenwärter kann man nur in Hamburg werden. Diesen Titel darf nun eine Aktivistin tragen, die in Sachen Klimaschutz viel in Bewegung gebracht hat.

Hamburg hat eine neue Ehren-Alster-Schleusenwärterin: Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer darf nun den außergewöhnlichen Titel und die dazu passende Medaille tragen. Die 28-Jährige ist damit die 40. und gleichzeitig die jüngste Ehren-Alster-Schleusenwärterin, die jemals diese hanseatische Auszeichnung bekommen hat. Neubauer ist in Deutschland das Gesicht der Klimabewegung Fridays for Future.

Neubauer habe eine herausragende Rolle in der deutschen Klimaschutzbewegung, begründete das Schleusenwärter-Komitee die Entscheidung. Die Hamburgerin habe auch mit ihren unzähligen Auftritten dazu beigetragen, „dass der Kampf gegen den Klimawandel gerade in Deutschland heute einen anderen Stellenwert hat als vor wenigen Jahren“.

Neubauers „Unerschrockenheit, Zielstrebigkeit und Uneigennützigkeit“ sei beeindruckend. Außerdem sei Hamburg für Fridays for Future eines der wichtigsten Betätigungsfelder in Europa. In der Hansestadt waren schon Hunderttausende für mehr Klimaschutz gemeinsam auf die Straße gegangen.

Der Titel wird seit 1981 verliehen und seitdem sind zehn - nun elf - Frauen in der Liste aufgetaucht; zuletzt die Medizinerin Marylyn Addo und die Musikerinnen des Quartetts Salut Salon. Im vergangenen Jahr hatte Weltumsegler Boris Herrmann die Auszeichnung erhalten. Der traditionsreiche Titel geht an Menschen, die „im weitesten Sinne die "Schleusen" für die Hansestadt öffnen“, hieß es dazu.

