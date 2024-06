Kiel (dpa/lno). Im Januar kehrt der Däne zurück an die Förde und unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende. Jetzt ist klar: Kirkeskov verlässt den Bundesliga-Aufsteiger.

Nach seiner Rückkehr zum Jahresbeginn verlässt Mikkel Kirkeskov Holstein Kiel wieder. Das teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag mit. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison kam der dänische Linksverteidiger zu sechs Einsätzen in der Liga. Nachdem der 32-Jährige schon zwischen Januar 2021 und Juli 2023 für die Kieler gespielt hatte, kam er nach einem halben Jahr beim polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin in der Winterpause zurück an die Förde. Im Januar unterschrieb er in Kiel einen Vertrag bis zum Saisonende.

© dpa-infocom, dpa:240604-99-270500/3 (dpa)