Themen: Innensenator will Straftäter abschieben +++ Hamburgs Innenstadt – eine Großbaustelle +++ Der Kanzler im Flutgebiet

Abschiebungen brauchen Zeit

4. Juni: „Innensenator will Straftäter aus Hamburg nach Afghanistan abschieben. Verfassungsschutz: Jetzt schon 1840 Islamisten in der Stadt. Rund 1500 gelten als gewaltorientiert“

Wer glaubt denn wirklich, dass eine Abschiebung islamistischer Straftäter nach Afghanistan oder Syrien stattfinden wird? Es wird endlos dauern, bis „belastbare Verträge“ mit den entsprechenden Staaten abgeschlossen werden können, und in vielen Fällen werden sie gar nicht umsetzbar sein. Die Folge aus dieser verfehlten Politik liegt auf der Hand: Die AfD gewinnt an Zustimmung, und viele ausländische Mitbürger – die in diesem Land viel Gutes leisten – können vermehrt falsch verdächtigt werden. Einen Dank für die gute Analyse von Stephan Steinlein.

Rainer van der Meirschen

Die Unzufriedenheit steigt

3. Juni: „Hamburgs Innenstadt – eine Großbaustelle. Ob auf dem Jungfernstieg, an der Mö oder in der Kaiser-Wilhelm-Straße – überall wird gebuddelt. Das gefällt nicht jedem“

Seit Jahren verliert die Innenstadt stetig an Attraktivität. Die jahrelangen Dauerbaustellen wie auch die regelmäßige Neueinrichtung weiterer Baustellen, an denen bedauerlicherweise selten Personal bei der Arbeit zu beobachten ist, die zunehmende Verschmutzung, Müll, Graffiti wie auch belanglose, austauschbare Geschäfte tragen mit dazu bei, die City nicht mehr aufzusuchen. Des Weiteren vermiesen Verkehrsbehinderungsmaßnahmen sowie der stetige Abbau von Parkplätzen, die vom grünen Fahrradsenator Tjarks schon fast militant betriebenen Mobilitätswende, den Besuch der Innenstadt. Auch hat man im Umfeld des Hauptbahnhofs oder am Jungfernstieg, bei abnehmendem Sicherheitsempfinden, zunehmend das Gefühl, sich nicht mehr in Europa zu befinden. Dies ist eine Feststellung, die, um es klarzustellen, nichts mit „rechts“ zu tun hat. Bedauerlicherweise ist der rot-grüne Senat nicht bereit, trotz steigender Unzufriedenheit in der Bevölkerung, etwas an diesen Tatsachen zu ändern.

Stefan Bick

Sinnbild für die Gesellschaft

Es gibt ja nicht nur Dauer-Baustellen in der Innenstadt. Noch ärgerlicher sind die Dauer-Baustellen auf Hauptstraßen, die nicht selten monatelang bestehen. Sie führen zu Staus, Verzögerungen (auch im ÖPNV), Umleitungen durch Wohngebiete und erhöhter CO₂- und Feinstaub-Belastung. Letztlich ist die Vielzahl der Baustellen ein Sinnbild für das gesellschaftliche und politische Geschehen in unserer Hansestadt: Überall sind zunehmend Baustellen, die nicht zeitnah abgearbeitet werden. Es läuft nicht mehr in Hamburg!

Christoph Beckmann

Selbstschutz hat Grenzen

4. Juni: „Der Kanzler mit Gummistiefeln im Flutgebiet. Olaf Scholz sichert in Bayern den Hochwasseropfern Hilfe zu. Der Regierungschef sieht die Katastrophe auch als Mahnung“

Zwei Aussagen in dem Bericht zeigen die momentanen Zustände in Flut und Katastrophen gefährdeten Gebieten Deutschlands. Erstens: Wenn der Kanzler bereits zum vierten Mal in seine Gummistiefel steigen muss, scheint es mit der Vorsorge gegen solche Ereignisse nicht weit her zu sein. Und auch wenn morgen die Klimaziele umgesetzt wären, sollte er die Stiefel nicht zu weit weg stellen, denn selbst ein bundesweiter Umstieg aufs Fahrrad wird den Regen an der Grenze nicht aufhalten. Zweitens: Finanzielle Soforthilfen erfolgen nach den Möglichkeiten des Bundes und werden im bayerischen Kabinett beraten – also gibt es erst mal nichts, denn wie das aussieht, hat man im Ahrtal gesehen. Eigenverantwortung zum Selbstschutz ist natürlich zu diskutieren, hat aber für das Ganze seine deutlichen Grenzen. Und gar noch zwangsweise vor der Wahl? Ganz unschön. Lustig auch das Foto. Zumindest Faeser und Scholz scheinen so etwas zum ersten Mal zu sehen.

Holger Schütz

Konkrete Zusagen fehlen

Wo sind die Rückstellungen im Haushalt der Bundesregierung? Hilfen werden zwar zugesagt, aber die Höhe nicht genannt. Das ist auch nicht das erste Mal, ich erinnere an das Ahrtal sowie an Niedersachsen, nun Bayern und Baden-Württemberg. Geht es um Syrien, so wurden vor Kurzem erst von Frau Baerbock eine Milliarde Euro zugesagt. Hier scheint also Geld bereitzustehen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, die Hilfen sind sicherlich nötig, aber gerade bei solchen Katastrophen in Deutschland wäre es auch nötig, konkrete Zusagen zu machen.

Ralf Hübner

Strafrecht mit 16 einführen

1./2. Juni: „16-Jährige wählen Europaparlament. Wie sich Jugendliche auf ihren ersten Stimmzettel vorbereiten und was Social Media beiträgt“

Wählen dürfen mit 16 ist eine Idee links-grüner Politik, die aber wieder einmal zeigt, dass sie nicht zu Ende gedacht ist. Wer mit 16 wählen darf – und damit auch über die zukünftigen Lebensumstände älterer Mitbürger –, für den sollte dann auch das Erwachsenenstrafrecht gelten. Eigentlich logisch! Wer wie ein Erwachsener behandelt werden soll, für den müssen auch die Gesetze für Erwachsene gelten! Alles andere ist absurd.

Franz Reisgis

Durch Schweigen bestrafen

31. Mai: Dohnanyi am Freitag: „Saftige Strafen statt Empörung. Hamburgs Altbürgermeister im Gespräch. Heute über die Nazi-Gesänge“

Mit saftigen Strafen kann man eine missliche Sache zwar für eine bestimmte Klientel für den Augenblick abstellen, aber nicht für den nachfolgen Zeitraum und für Nachahmer. Man kann aber diese Personen durch Veröffentlichungen ihres irrwitzigen Handelns in den sozialen Medien zu Helden machen und damit Nachahmer zu gleichen Handlungen auffordern. Fest steht doch, dass Deutschland mit Flüchtlingen aller Art geflutet wird. Für Flüchtlinge und Ausländer wird Wohnraum geschaffen, und für die Deutschen bleibt da kaum etwas anderes als überteuerter Wohnraum übrig. Durch die überschäumenden Medien wurde den verkorksten Jugendlichen eine Plattform über ihre vermeintlichen Heldentaten bis zum Bundespräsidenten eingeräumt. Schweigen wäre hier die beste Form der Bestrafung gewesen. Aber weil es nun auf Sylt, Deutschlands berühmtester Insel der Reichen und Schönen, passiert ist, war die Geschichte ein gefundenes Fressen für die Medien mit epochaler Auswirkung. Nun singt man dieses Liedchen von Mallorca bis nach Flensburg.

Gotthard Kalkbrenner, Reinbek

Putin wird nicht aufhören

4. Juni: Leserbrief: „Wohin soll dieser Weg führen?“ und 1./2. Juni: „Nun doch: Ukraine darf mit deutschen Waffen Ziele in Russland beschießen“

Wenn der Leserbriefschreiber ausführt, dass zwar jede denkbare Alternative zu einer nicht-militärischen Beendigung des Krieges für die Ukraine wie für den Westen mit schmerzhaften Kompromissen verbunden, aber weniger furchtbar als die Inkaufnahme des Risikos eines „großen Krieges“ in Europa wäre, so muss angenommen werden, dass er genauso denken würde, wenn der Kriegsverbrecher Putin nach der Beendigung des Ukrainekrieges weitere Nachbarländer, darunter auch Mitgliedstaaten der Nato, überfällt. Wie kann man aber ernsthaft annehmen, dass Putin nach einem Sieg über die Ukraine damit aufhören würde, Russland mit militärischen Mitteln weitere Nachbarländer einzuverleiben? Und wie kann man lediglich von „schmerzhaften Kompromissen“ für die Ukraine sprechen, wenn damit gemeint sein muss, dass sich an eine einseitige Beendigung des Krieges durch die Ukraine unzählige Tötungen, Vergewaltigungen, Vertreibungen, Verschleppungen von Kindern und andere Gräueltaten an Ukrainern anschließen würden. Putin will mit seinen Drohungen genau das erreichen, was ihm zunehmend gelingt. Aus Angst vor dem „großen Krieg“ sollen wir heute von der Ukraine und morgen von dem nächsten Land, dass Putin mit Krieg überzieht, eine Kapitulation verlangen. Das kann doch nun wirklich nicht die Lehre aus dem Dritten Reich und dem Zweiten Weltkrieg sein.

Matthias Teichner

