Hamburg (dpa/lno). Am Hamburger Arbeitsmarkt ist derzeit wenig Bewegung, aber die Richtung zeigt leicht nach oben. Mehr Beschäftigte, weniger Arbeitslose und weiter Bedarf an Fachkräften.

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Mai im Vergleich zum April um gut 700 auf rund 86.766 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,2 Punkte auf 7,8 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Hamburg mit. Im Vorjahresvergleich ist die Quote gestiegen. Im Mai 2023 lag sie bei 7,2 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. Mai vorlag.

Insgesamt halte sich der Arbeitsmarkt in Hamburg weiter stabil. Es gebe keine besonders auffälligen Ausschläge, hieß es. „Es zeichnete sich schon ein wenig in den Vormonaten ab: Die Frühjahrs-Konjunktur läuft an, ist aber spät dran“, sagte Sönke Fock, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hamburg. Es hätten mehr Menschen einen Job, aber der Anstieg sei gering. „Dies ist in Betrachtung der derzeitigen Lage zu erwarten gewesen, doch es ist eine gute Botschaft, dass Betriebe nach wie vor den Beschäftigtenstand aufbauen und auch ihre Beschäftigten halten.“

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die einen Anteil von etwa 30 Prozent an den arbeitslos gemeldeten Menschen haben, sei um 77 Personen auf 26.600 Menschen gesunken.

