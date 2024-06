Hamburg (dpa/lno). Wie viele Menschen waren im Mai ohne festen Job gemeldet? Neue Zahlen für Hamburg legt die Agentur für Arbeit am Dienstag vor.

Die Agentur für Arbeit will an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die Arbeitsmarktzahlen für den Mai in Hamburg vorstellen. Experten gehen von weniger Arbeitslosen aus als noch im April. Grund dürfte die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt sein. Im Vergleich zum Vorjahr rechnen die Experten aber mit höheren Zahlen. Im April waren in Hamburg 87.466 Menschen ohne festen Job gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 8,0 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 15. April vorlag.

© dpa-infocom, dpa:240603-99-261931/4 (dpa)