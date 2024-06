Hamburg (dpa/lno). Bundesweit gibt es viele Ehrentitel, doch Ehren-Alster-Schleusenwärter kann man nur in Hamburg werden. Dafür muss man auf seinem eigenen Gebiet viel geleistet haben. Nun gibts eine neue Titelträgerin.

In Hamburg werden seit mehr als 40 Jahren bekannte und wichtige Menschen zum Ehren-Alster-Schleusenwärter ernannt, weil sie die Hansestadt mit ihrer Arbeit auch überregional bekannter gemacht haben. Im vergangenen Jahr wurde Weltumsegler Boris Herrmann diese Ehre zuteil. Am Dienstag (11.00 Uhr) ist eine neue Persönlichkeit dran. Wer es ist, wird vom Komitee der Schleusenwärter vorab nicht verraten. Klar ist aber schon jetzt: In diesem Jahr soll es wieder eine Frau werden. Der Titel wird seit 1981 verliehen und seitdem sind erst zehn Frauen in der Liste aufgetaucht; zuletzt die Medizinerin Marylyn Addo und die Musikerinnen des Quartetts Salut Salon.

