Rehhorst (dpa/lno). Eine Frau stößt auf ihrem Rad mit einem Reh zusammen und stürzt. Sie kommt schwer verletzt in eine Klinik.

Eine Frau ist bei Rehhorst (Kreis Stormarn) auf ihrem Fahrrad mit einem Reh zusammengestoßen und hat sich schwer verletzt. Das Tier sei am Sonntagmittag kurz hinter dem Ortseingang auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Die 58-jährige Radfahrerin habe jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen können und stürzte durch den Zusammenprall. Mit schweren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Das Tier blieb den Angaben zufolge unverletzt.

