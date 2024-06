Themen: Deutsche Waffen gegen Ziele in Russland +++ Kampagne gegen Bettler in Bahnen +++ Auf Europas größter Baustelle

Wohin soll dieser Weg führen?

1./2. Juni: „Nun doch: Ukraine darf mit deutschen Waffen Ziele in Russland beschießen. Kanzler Scholz ändert Strategie und folgt US-Präsident Biden. ,Wir müssen großen Krieg vermeiden‘“

Nun also doch: Was eben noch von US-Präsident Biden wie von Kanzler Scholz nicht ohne Grund vehement wegen unkalkulierbarer Risiken abgelehnt wurde, gilt nun als probates Mittel, die Selbstverteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken. Beide Regierungen erteilen der Ukraine die Genehmigung, die von ihnen gelieferten Waffen auch gegen Ziele auf russischem Territorium einzusetzen. Der Hinweis, eine solche Entscheidung stehe im Einklang mit dem Völkerrecht, mag zutreffend sein, entbindet jedoch insbesondere demokratisch legitimierte Regierungen nicht von der Verantwortung für die möglichen Folgen einer solchen Entscheidung. Diesbezüglich fehlt jedoch eine überzeugende Antwort auf die entscheidende Frage: Wohin soll der bisher eingeschlagene Weg führen? Trotz massiver westlicher Unterstützung scheint die militärische Lage der Ukraine derzeit so prekär wie seit Beginn des Krieges nicht, Russland hingegen erweckt nicht den Eindruck, mit seinen militärischen und finanziellen Ressourcen am Ende zu sein. Wie lange und mit welchen Steigerungsoptionen soll also dieser Weg der militärischen Unterstützung der Ukraine noch beschritten werden? Noch ist die Genehmigung des Einsatzes westlicher Waffen gegen russische Ziele auf bestimmte Grenzregionen beschränkt. Was aber, wenn auch dies die militärische Lage der Ukraine nicht nachhaltig verbessert? Folgt dann die Erlaubnis, westliche Waffen gegen militärisch relevante Ziele im Inneren Russlands einzusetzen? Und: Mit welchem Gegenschlag könnte bzw. würde die Nato antworten, falls Russland plötzlich doch mit Militärschlägen gegen Ziele in Westeuropa reagieren sollte? Eine denkbare Eskalationsspirale mit unkalkulierbarem Ausgang! Sicher, jede denkbare Alternative zu einer nichtmilitärischen Beendigung des Krieges wäre für die Ukraine wie für den Westen mit schmerzhaften Kompromissen verbunden, aber all das wäre weniger furchtbar als die Inkaufnahme des Risikos eines „großen Krieges“ in Europa!

Joachim Müller, Hamburg-Niendorf

Keine große Belästigung

3. Juni: „Reaktion auf Kampagne gegen Bettler in Bahnen“

Der Aussage der Caritas-Sprecherin, dass nicht die Präsenz der Armen, sondern die Existenz von Armut den eigentlichen Skandal darstellt, ist unbedingt zuzustimmen. Auch ich habe als regelmäßiger Nutzer von U- und S-Bahn inzwischen mehrfach die Durchsage der Hochbahn vernommen und bin jedes Mal verärgert bis empört darüber. Es mag ja sein, dass viele Bahnfahrende sich über das Betteln beschwert haben. Jedoch habe ich zumindest Zweifel, ob das tatsächlich die Mehrheit aller Bahnfahrenden ist. Ich jedenfalls fühle mich durch das Betteln kaum belästigt. Und es gilt doch auch: Wer einem oder einer Bettelnden nichts geben möchte, der ist auch nicht gezwungen, etwas zu geben.

Christian Rohlfing, Hamburg-Heimfeld

Zu viel Bürokratie

1./2. Juni: „Auf Europas größter Baustelle. 2029 soll der Fehmarnbelt-Tunnel Deutsche und Dänen verbinden. Ein Projekt mit Tücken. Das Abendblatt war vor Ort“

Ein hervorragender Bericht über den Fortschritt dieser Großbaustelle – die Dänen zeigen, wie man bauen kann –, in Deutschland scheitern viele Projekte an der Bürokratie. Die Fehmarnsundquerung wird sicherlich nicht in fünf Jahren fertig sein, vielleicht liegt dann die Baugenehmigung vor, oder die Ausschreibung läuft „schon“. Es gibt genügend Beispiele für jahrelange Verzögerungen bei Bauprojekten mit der DB, z. B. die Schleibrücke Lindaunis – aktuell um ein weiteres Baujahr verlängert, weil die DB eine neue Vorschrift „gefunden“ hat. Über Bürokratieabbau wird seit 30 Jahren gesprochen, aber das Gegenteil ist Tagesgeschäft.

Fritz Scholle

Durch Schleier isoliert

1./2. Juni: „Vollverschleierung im Unterricht ist jetzt verboten. Rot-grüner Antrag in Bürgerschaft wurde Mitte Mai beschlossen und tritt nun in Kraft. Gericht hatte eine rechtliche Klarstellung empfohlen“

Sie berichten, dass es in Hamburg nun zu einem Verbot der Vollverschleierung im Unterricht kommt, denn – wie allzu offensichtlich ist – zu einem vollständigen Interaktionsprozess gehöre es, auch die Mimik und Gestik des Gegenübers wahrnehmen zu können. Sie schreiben weiter, diese Neuregelung sei sehr behutsam umzusetzen, damit sie nicht „zu einer sozialen Isolation oder Separation einzelner Schülerinnen“ führe. Aber ist es nicht umgekehrt? Hat nicht gerade die Vollverschleierung, bei der nur die Augen zu sehen sind, die Schülerinnen unnötig isoliert und separiert und in eine – idealistisch von ihnen aufgenommene – Sonderrolle gedrängt, die der Koran nach Meinung kompetenter Islamforscher zudem gar nicht vorschreibt?

Klaus Lutterbüse

Affront gegen das Ehrenamt

1./2. Juni: „Neue Gefahrenstelle für den Ironman. Nach dem tödlichen Motorradunglück im vergangenen Jahr droht am Sonntag ein Unfallrisiko an der Regattastrecke“

Niedersachsen hat schon nach dem ersten Ironman 2017 wegen der rücksichtslosen Geschäftemacherei des Veranstalters die ursprüngliche Radrennstrecke über Buchholz nicht mehr zur Verfügung gestellt. Dieses Geschäftsgebaren war sicher mitursächlich für den tödlichen Unfall im letzten Jahr. Auf den genehmigten Begleitfahrzeugen wurden nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, erfahrene Erst- und Pannenhelfer zur Verbesserung der Sicherheit und Reibungslosigkeit des Rennens eingesetzt. Vielmehr durfte ein Paparazzo gegen Geld mit einem Rentner als Fahrer die Rennstrecke für spektakuläre Fotos abhetzen. Die diesjährige Streckenführung ist ein unglaublicher Affront gegen das Ehrenamt. Nicht nur die Ruderregatta ist eingekesselt. Auch örtliche Vereine und Kirchen müssen lange geplante und aufwendig vorbereitete Veranstaltungen ausfallen lassen, einschränken oder verschieben. Das gilt zum Beispiel für den Festumzug zum 125-jährigen Jubiläum des SCVM, der nun nur noch auf einem Bruchteil der seit Jahren geplanten Strecke stattfindet. Wie kann die Stadt es zulassen, dass da einfach ein Geschäftemacher „Platz da!“ schreit und das Ergebnis Zehntausender ehrenamtlicher Arbeitsstunden zerstört?

Dirk Emmermann

Nein sagen kann man immer

1./2. Juni: „Hamburg startet E-Mail-Kampagne für Organspenden. Mehr als 1,4 Millionen Schreiben werden im Jahr versendet“

Deutschland tut sich seit Jahren schwer. Wir alle tun uns mit der Entscheidung zur möglichen Spende eines Organs seit Jahren schwer. Andere Länder machen es doch vor, wie es für jedermann geregelt werden kann. Wer es nicht möchte, der darf jederzeit widersprechen. Nach all den endlosen Diskussionen in der Politik und in unserer Gesellschaft könnte man doch einmal einen aktiveren Weg einschlagen. Mit einem aktiven Bekenntnis zur Organspende. Nein sagen kann man immer noch.

Timo Rickers, Bad Schwartau

Eine Straße für Lenz

31. Mai: „Lagerfelds neuer Laufsteg in Hamburg. Promenade nach Modeschöpfer benannt“

Bei der Frage, ob man Karl Lagerfeld mit einer Promenade ehren sollte, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber wann wird endlich der bereits 2014 verstorbene Schriftsteller Siegfried Lenz – immerhin Ehrenbürger von Hamburg und Schleswig-Holstein – mit einem Schul- oder Straßennamen gebührend geehrt? Waren Schriftsteller weniger verdienstvoll als Volksschauspieler, Fußballspieler, erste Busfahrerinnen oder Modeschöpfer? Über konkrete Anträge diesbezüglich wurde bisher von der Stadt leider nicht entschieden. Dabei ginge das sogar analog sehr schnell.

Christoph Beilfuß

