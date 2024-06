Jagel. Mehr als 1100 Soldaten trainieren ab Montag bei Schleswig Luftwaffen-Manöver: In der Region wird es während der Nato-Übung „Tiger Meet“ teilweise laut.

Menschen in der Region Schleswig müssen sich von Montag an auf mehr Fluglärm einstellen. Grund ist der Start des internationalen Luftwaffen-Manövers „Tiger Meet“ auf dem Luftwaffenstützpunkt Jagel. Dort sind vorübergehend rund 60 externe Kampfjets und Hubschrauber stationiert. An der bis 14. Juni dauernden Übung nehmen Soldaten aus elf Nato-Staaten sowie aus der Schweiz und Österreich teil. Erwartet werden rund 1100 externe Soldaten.

Während der Übung gibt es einen erhöhten Flugbetrieb und damit verbundene Belastungen. Es soll jedoch nur am Vormittag und am Nachmittag geflogen werden, Nachtflüge sind nicht geplant. An den Wochenenden soll kaum geflogen werden. Das Geschwader in Jagel will im Rahmen des Nato-Manövers sein 30-jähriges Bestehen feiern.

