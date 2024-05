Hamburg. Beim Festival Juste Debout treffen sich die besten Hip-Hop-Tänzer der Welt. Das Finale wird in der Regel in Paris ausgetragen. Dieses Jahr aber nicht.

Die besten Hip-Hop-Tänzer der Welt treffen sich am Samstag (12.00 Uhr) in der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg. Beim Finale des Festivals Juste Debout, das normalerweise in Paris ausgetragen wird, treten 140 Tänzerinnen und Tänzer in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Dabei muss ein großer Teil der Leistung spontan entstehen, indem die Teilnehmer auf die Musik reagieren, teilten die Veranstalter mit. Jede Performance wird daher einmalig sein. Für viele Tänzerinnen und Tänzer bedeutet die Teilnahme an Juste Debout den entscheidenden Durchbruch in ihrer Karriere. Wie für Ben Wichert: Er war im Jahr 2012 Gewinner und ist heute künstlerischer Leiter der Hamburger HipHop Academy.

