Norderstedt (dpa/lno). Bei Bauarbeiten entsteht ein Leck an einer Gasleitung. Menschen in unmittelbarer Nähe müssen vorerst ihre Häuser verlassen.

Bei Bauarbeiten in einem Wohngebiet in Norderstedt (Kreis Segeberg) ist eine Gasleitung beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der umliegende Bereich an der zentralen Ulzburger Straße in einem Radius von etwa 250 Metern gesperrt und geräumt. Einige Anwohner und Anwohnerinnen mussten deswegen am Freitagnachmittag ihre Häuser verlassen. Wie viele Menschen genau von den Evakuierungen betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Eine Fachfirma wurde den Angaben zufolge beauftragt, um das Leck zu beseitigen. Wie lange die Reparatur an dem beschädigten Rohr dauern würde, blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240531-99-230688/2 (dpa)