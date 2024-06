Themen: Von Klima-Ikone zur Palästina-Aktivistin +++ Wahlarena +++ Deutschlandfahne am Balkon +++ KI Eliane segnet in St. Markus

Distanzierung reicht nicht

31. Mai: „Von der Klima-Ikone zur Palästina-Aktivistin. Fridays for Future war gestern: Greta Thunberg macht jetzt Stimmung gegen Israel. Das bringt ihr Antisemitismusvorwürfe ein“

Vergleicht man die einzelnen Berichterstattungen über Israel und den Konflikt mit der Hamas, sieht man, wie sich die Welt mehr und mehr von Israel abwendet. Das Abendblatt trägt mit solchen Artikeln wie dem zur Antisemitin Greta Thunberg mit dazu bei. Denn Thunbergs Follower werden sie durch solch glorifizierte Berichterstattung (Foto) umso mehr lieben. Dass sich die deutsche Fridays-for-Future-Bewegung von ihr distanziert, reicht nicht. Sie muss sich vehement dagegenstellen. Die Unterstützung Israels ist in Deutschland immer noch Staatsräson. Wirklich? Dann wäre es an der Zeit, das auch medial aufzuarbeiten. Oder man stellt diese Staatsräson infrage. Das wäre ehrlich. Aber das Abendblatt ist wohl nicht gewillt, so ein heißes Eisen anzupacken.

Andreas Willscher

Gezielte Benachteiligung

30. Mai: „Wagenknecht-Partei nicht in ARD-,Wahlarena‘“

Die Nicht-Berücksichtigung des Bündnis Sahra Wagenknecht bei der Wahlarena 2024 Europa der ARD mag wie eine Lappalie klingen, aber man kann es getrost als gezielte Benachteiligung einer neuen, aufstrebenden Partei werten. Es ist sehr fraglich, ob ein öffentlich-rechtlicher Sender da im Einklang mit dem Grundgesetz handelt, dem er verpflichtet ist. Es hat einen sehr schalen Geschmack und erinnert doch sehr an das Vorgehen der PiS-Partei aus Polen, oder in Ungarn, gegen unliebsame, regierungskritische Mitbewerber.

Thomas Börnchen, Hamburg

Mehr um Menschen kümmern

31. Mai: „Beschwerde abgewiesen: Eugen Block darf seine Enkel nicht sehen“

Ein bisschen darf man an der deutschen Rechtsprechung und/oder den deutschen Richtern zweifeln. Kindesentzug wird als rechtmäßig dargestellt, weil die Kinder schon so lange im Nachbarland Dänemark leben. Würden sie auch so entscheiden, wenn es um einen Politiker oder Richterkollegen geht? Ich denke nein. Wundersamerweise landen auch Strafanzeigen gegen brutale Polizisten zwar bei den zuständigen Staatsanwaltschaften, werden aber oft, vielleicht zu oft, eingestellt, weil die Beweislage zu schwer ist. Vielleicht müssen wir uns auch mehr um die Menschen kümmern, als immer nur das schlecht möglichste Urteil zu fällen.

Axel Pabst

Wähler haben es in der Hand

27. Mai: „Habeck zu Heizungsgesetz: ‚Ich bin zu weit gegangen‘. Wirtschaftsminister räumt beim Gebäudeenergiegesetz Fehler ein. Der Opposition reicht das nicht“

So, so, Herr Habeck hat nur mal testen wollen, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn es konkret wird, zu tragen. Dieser Test hat dazu geführt, dass viele selbst genutzte Immobilien mindestens um 20 bis 30 Prozent im Wert gefallen sind. Also eine Teilenteignung durch die Hintertür. Auch hat der Test von Herrn Habeck dazu geführt, dass Millionen von Mieterinnen und Mietern sowie Eigentümerinnen und Eigentümer heftigen Kostensteigerungen beim Heizen ausgesetzt worden sind. Und die künftigen Mieterhöhungen wegen der Sanierungsumlagen kommen erst noch in den nächsten Jahren. Wie wäre es denn, wenn die Wählerinnen und Wähler bei der nächsten Bundestagswahl mal testen würden, wie es wohl wäre, wenn die Grünen unter der Fünf-Prozent-Hürde blieben?

Holger Flender

Drei Kardinalfehler

31. Mai: „U5-Knoten am Stadtpark kommt schon 2033. Gesamtstrecke von 25 Kilometern zwischen Bramfeld und Volkspark ist bis 2040 fertig. Neues von Klägern gegen U-Bahn“

Offenbar begreifen weder Senator Tjarks noch Vorstandschef Hinrich die drei Kardinalfehler dieser U5-Planung. Erstens sieht sie ein völlig anderes System vor, das mit dem bisherigen – alle Fahrzeuge können jetzt auf allen Linien fahren – nicht kompatibel ist, also neue Werkstätten usw. fordert. Zweitens soll die Linie unter dem Hauptbahnhof durchgeführt werden, was nicht erforderlich ist (das belegt gerade dieser neue Knoten), dafür aber unnötige Riesensummen an Steuergeldern verschlingen und jahrelange Behinderungen des innerstädtischen Verkehrs zur Folge haben wird. Und drittens beginnt die U5 erst in Bramfeld statt in Farmsen, sodass der gesamte Nordosten der Stadt von Ohlstedt über Großhansdorf bis Trabrennbahn keinen Nutzen davon hat.

Gunter Alfke, Hamburg

Ich werde Flagge zeigen!

29. Mai: „Deutschlandfahne am Balkon – darf man das? Das ist heute nicht mehr nur eine Frage der richtigen Halterung, sondern auch der Haltung“

Machen Sie den Vorschlag, mit den Wimpelketten und der Regenbogenfahne mal Bürgern einer unserer Nachbarländer. Sie würden uns für verrückt erklären. Dort gibt es nämlich einen gesunden Patriotismus, so wie wir ihn 2006 auch erleben durften. Erstmals seit Jahren. Ich lebe gerne in Deutschland mit all seiner Vielfalt. Ich habe gute Kontakte zu Ausländern verschiedener Nationen in meinem Heimatland, bin kein Antisemit, weil ich die Gaza Politik verurteile, fühle mich nicht als etwas Besseres, weil ich Deutsche bin, verurteile jeglichen Extremismus, sei er rechts oder links gerichtet oder religiös. Soll ich bei einem EM-Spiel für den Gegner jubeln, damit man mich nicht als deutschen Fan erkennt? Ich möchte offen zu meinem Land stehen können und mich nicht für etwas schämen müssen, was ich nicht verursacht habe. Ich werde Flagge zeigen!

Gisela Kopka

Folgen betreffen uns alle

31. Mai: „52,3 Grad: Rekordhitze in Indien“

Ach ja, da war doch noch was: der Klimawandel. Gefühlt seit mehreren Monaten kaum noch Thema in der Hauptberichterstattung, sind es nicht zuletzt die kleinen Nachrichten, die die globale Erwärmung zumindest am Rande thematisieren. In der heutigen Ausgabe kann man auf der letzten Seite lesen, dass Indien einen neuen Hitzerekord aufgestellt hat – über 52 Grad. Und auch in Pakistan wurde am letzten Wochenende die bisherige Höchsttemperatur von unglaublichen 53 Grad gemessen. Bedrohlich, gesundheitsgefährdend für den Menschen. Auf derselben Seite kann man lesen, dass sich die vornehmlich in Teilen Asiens und Afrikas beheimatete Riesenzecke nun in einigen Gebieten Italiens ausbreitet. Und mit zunehmender Erwärmung dürfte in Deutschland die Riesenzecke in Zukunft auch bei uns eine neue Heimat finden. Wer weiß, was da noch kommt? Es sind eben nicht nur die Extremwetterereignisse, z. B. die Überflutungen im Ahrtal vor einigen Jahren, die Tod und Zerstörung mit sich führten oder kürzlich auch im Saarland, die Folgen des Klimawandels sind mannigfaltig und zunehmend bedrohlicher, auch für uns. Jedoch habe ich den Eindruck, dass nur noch lang und breit über die Kriege in der Ukraine und in Gaza berichtet wird. Die zunehmende globale Erwärmung ist jedoch ein mindestens genauso wichtiges Thema, betreffen die Folgen uns doch alle mehr oder weniger. Und im Gegensatz zu den Kriegen, wird die nicht sobald ein Ende haben, wenn nicht adäquat gegengesteuert wird.

Reiner Gorning

Beängstigende Zeit

27. Mai: „Halleluja! KI Eliane segnet in St. Markus. In der Kirche in Hoheluft-Ost können sich Menschen über ein Mikro mit künstlicher Intelligenz austauschen. Doch etwas Entscheidendes fehlt“

Ich kann nur hoffen, dass menschliche Begegnungen durch die KI nicht weniger werden, sondern dass Pastoren und Pastorinnen auch weiterhin Fürsorge, Zuspruch und Trost spenden. In der heutigen beängstigenden und digitalen unpersönlichen Zeit sind Zuwendung und persönliche Kontakte besonders wichtig.

Annegret Müller

