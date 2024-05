Hamburg/Kiel (dpa/lno). Es geht ums Klima, um Demokratie und um die Europawahl. Die Klimabewegung Fridays for Future hat deutschlandweit zum Klimastreik aufgerufen. In Hamburg waren deutlich weniger Leute dabei als erhofft.

Bei teilweise strömendem Regen sind mehrere Hundert Menschen am Freitag in Hamburg für Klimaschutz und Demokratie auf die Straße gegangen. Mehr als 1000 Menschen waren dem Aufruf der Klimabewegung Fridays for Future gefolgt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Das waren deutlich weniger als zunächst erwartet - ursprünglich waren die Veranstalter von rund 15.000 Teilnehmenden ausgegangen.

„Die Leute, die da sind, sind auf jeden Fall sehr commited“, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future am Freitagnachmittag in Hamburg. Viele Menschen tanzten vor Beginn der Kundgebung in der Nähe der Bühne.

Eigentlich sollte die Sängerin Lina im Rahmen der Klimademo auftreten, doch die 26-Jährige hatte am Freitag kurzfristig abgesagt. Grund dafür war, dass sie nicht damit einverstanden ist, wie die Klimabewegung mit Antisemitismus umgeht.

Nach ihrer Meinung distanziert sich Fridays For Future Hamburg nicht ausreichend von Antisemitismus und tut nicht genug dagegen, dass antisemitische Inhalte regelmäßig und in großem Umfang auf ihren Demonstrationen gezeigt werden. Früher war Lina Larissa Strahl als Bibi Blocksberg im Kino zu sehen, zuletzt tanzte sie in der RTL-Show „Let's Dance“ mit.

Die Hamburger Demonstration ist Teil des europaweiten Klimastreiks anlässlich der Europawahl. Auch in Kiel hatten am Freitag mehrere Hundert Menschen bei den Klimaprotesten mitgemacht. Der Polizei zufolge waren rund 800 Teilnehmende gekommen. Im Vorfeld waren rund 1000 erwartet worden.

Mit den Kundgebungen soll vor der Europawahl auf die Dringlichkeit der Klimakrise hingewiesen werden. Fridays for Future macht sich zudem dafür stark, dass durch bedachtes Wählen ein klares Zeichen gegen den Rechtsruck gesetzt wird.

Die Klimastreiks in Deutschland sind Teil einer mehrtägigen, europäischen Klima-Protestwelle. Den Angaben zufolge sind Aktionen in mehr als zwölf Ländern geplant. In Deutschland seien 100 Demonstrationen angemeldet.

© dpa-infocom, dpa:240531-99-229989/2 (dpa)