Kiel/Wiesbaden (dpa/lno). Vor kurzem trafen sie noch aufeinander. Doch bald spielt Kiel in der Bundesliga, Wiesbaden in der 3. Liga. Kiels früherer Geschäftsführers Stöver schließt sich den Hessen an.

Holstein Kiels früherer Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver verlässt den Bundesliga-Aufsteiger und schließt sich dem Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden an. Das teilten beide Clubs am Freitag mit. Der 57-Jährige steigt etwas früher aus seinem Vertrag aus, um ab Juni bei den Hessen zu arbeiten.

Stöver wird beim künftigen Drittligisten ebenfalls als Geschäftsführer Sport arbeiten. Er kehrt somit nach Wiesbaden zurück, nachdem er dort schon von November 2007 bis März 2009 in dieser Funktion tätig war. „Ich freue mich sehr über meine Rückkehr zum SVWW und gehe die Aufgabe mit großer Vorfreude an“, sagte Stöver.

Im Oktober hatte der gebürtige Wuppertaler sein Aus bei den Kielern in diesem Sommer angekündigt. Im März übernahm Carsten Wehlmann Stövers Aufgaben beim baldigen Bundesligisten, der in der abgelaufenen Saison als Tabellenzweiter den Aufstieg perfekt machte.

„Einen besseren Abschluss meiner Zeit in Kiel hätte ich mir nicht erträumen können. Es waren tolle und sehr prägende Jahre, die intensiv und herausfordernd waren, mir aber gleichzeitig auch viele unvergessliche Momente beschert haben“, sagte Stöver.

Nach seiner Station als Sport-Geschäftsführer bei den Kielern von Januar bis Mai 2016 war Stöver im Oktober 2019 an die Förde zurückgekehrt. Unter anderem hatte er in verschiedenen Funktionen bei den Vereinen FSV Mainz 05, dem 1. FC Kaiserslautern, FC St. Pauli und FSV Frankfurt gearbeitet.

