Themen: Habeck zu Heizungsgesetz +++ 3500 Polizisten schützen EM +++ U5-Knoten am Stadtpark +++ Rückschlag für XXL-Einkaufsviertel

Immenser Schaden

27. Mai: „Habeck zu Heizungsgesetz: ‚Ich bin zu weit gegangen‘. Wirtschaftsminister räumt beim Gebäudeenergiegesetz Fehler ein. Der Opposition reicht das nicht“

Ob unser Wirtschaftsminister sich überhaupt bewusst ist, welchen immensem Schaden er mit seinem Test angerichtet hat? Hunderttausende einwandfrei funktionierende Gasheizungen wurden aufgrund der unüberlegten und öffentlich verkündeten Fristsetzungen, ab wann keine Gasheizungen ohne eine Kombination mit 15 Prozent erneuerbarer Energie mehr eingebaut werden dürfen, herausgerissen und durch eine neue Gasheizung ersetzt, um die entstehenden Mehrkosten für die Kombination mit Erneuerbaren von gut 10.000 bis 20.000 Euro zu sparen. Das ist das Ergebnis seiner dilettantischen Herangehensweise an die Gründung eines neuen Gesetzes. Eine Ressourcenverschwendung riesigen Ausmaßes hat das ausgelöst, aber Herr Habeck wollte ja nur mal testen. Das ist einfach nur lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre.

Horst Kock, Geesthacht

Versuchsobjekte

Schön zu wissen, dass wir Bürger von der Regierung getestet werden, wie viel von ihrer ideologiegetriebenen Politik wir klaglos ertragen. Wie bewertet denn der Herr Minister das Testergebnis? In den letzten Jahren der 75 Jahre Grundgesetz wurden die Bürger der Bundesrepublik Deutschland offenbar ziemlich degradiert, vom Verfassungssubjekt und Souverän zum Versuchskaninchen in einem Sozialexperiment. Besser hätte Herr Habeck seine Missachtung der Bürger gar nicht ausdrücken können. Ratlos zurück lässt mich, dass ihre Redakteurin das als gut empfindet. Etwas mehr kritische Distanz würde ich mir wünschen. Dass es an mangelndem Textverständnis liegen könnte, mag ich mir nicht vorstellen.

Andreas Kaluzny

Wo bleibt der Aufschrei?

Ich wundere mich noch immer, warum Habecks nachträgliche Begründung für die Urfassung des gescheiterten GEG keinen Aufschrei in den Medien hervorgerufen hat. Was wäre geschehen, wenn Merz, Lindner oder Scholz gesagt hätten, es sei ein Test gewesen für die klimapolitische Belastungsgrenze der Bevölkerung – nicht auszudenken. Habeck aber wird geschont ob solcher dreisten bodenlosen Bürgerferne. Dieses Von-oben-Herab, nämlich demokratische Wähler zu Probanden herabzuwürdigen, Gesetzgebung nach den Maßstäben von Versuch und Irrtum, zeugt nicht von politischer Reife.

Ava Baldursdóttir

Gleichbehandlung?

30. Mai: „3500 Polizisten am Tag schützen EM. Vorbereitet wie nie: Polizei beobachtet Fan-Bewegung aus In- und Ausland, LKA liefert Lagebilder“

Aus den Innenbehörden der Länder und von dem Fußball abgeneigten Menschen wird immer wieder die Forderung erhoben, die Vereine müssten die Polizeieinsätze bei Spielen bezahlen. Soweit die Polizei in den Stadien aktiv wird, kann man es nachvollziehen. Außerhalb der Stadien ist die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung staatliche Aufgabe. Die Vereine haben weder die Möglichkeit noch die rechtliche Kompetenz, hier zu wirken. Während anderer Großveranstaltungen, wie bei Demonstrationen (Anmelder) oder der bevorstehenden EM (UEFA), wird der Polizeieinsatz ohne Schrei nach einer Kostenerstattung durch den Veranstalter hingenommen. Gleichbehandlung sieht anders aus. Nebenbei bemerkt: Während einer Saison der Profiligen werden ca. drei Milliarden Euro umgesetzt – darin enthalten ist ein hoher Betrag an Steuern.

Henning Scherler

Eher Punk als elitärer Luxus

30. Mai: „So teuer wird die Feierei rund ums Abitur. Abibälle sind längst Event geworden. Die Karten kosten oft 100 Euro pro Person. Manche Schülerinnen kaufen zwei Kleider“

Keine Frage, aber diese Art der Abi-Feier ist total entglitten und abgehoben. Wo ist die Bescheidenheit geblieben? Wie sollen diese jungen Leute Wertschätzung üben, wenn sie noch vor ihrem Berufsleben Partys feiern, die sich meine Generation erst zum Ende ihrer beruflichen Karriere oder zum Renteneintritt leisten könnte? Abendkleider – natürlich vom Top-Designer –, Model-Anzüge, Schuhe und Frisuren, alles muss vom Allerfeinsten sein. So werden diese Kinder zum Luxus erzogen und verwöhnt, ohne dass sie selbst in der Lage sein werden, all diese teuren Sachen bewerten zu können. Dazu kommen dann noch die Tickets für die edle Feier mit Delikatessen-Büfett und erlesenen Getränken, das ebenfalls bezahlt werden muss. Natürlich soll dieses Luxus-Theater von den Eltern bezahlt werden. Die Schüler kommen scheinbar nicht auf die Idee, sich diesen Prunk durch eigene Arbeit zu verdienen. Das Ganze ist eine blendende Scheinwelt. Luxus zu suggerieren – und dann, wenn die Eltern früher als ihre Kids von der Feier nach Hause gehen, die betrunkenen Kids dann am Straßenrand stehen und sich übergeben, weil ja alles so edel ist. Abgebrochene Pumps-Absätze, zusammengefallene Frisuren, verschmierter Lippenstift, die Krawatten verloren oder auf halb acht hängend, abgerissene Sakko-Taschen und und und … All das passiert jedes Jahr wieder. Ich habe dieses Elend und diesen Selbstbetrug viele Jahre als Außenstehender miterlebt. Schön war das nie und eher Punk als elitärer Luxus. Sicher kann man auch bescheidener und dem Alter und Anlass entsprechend (besser) feiern als Jugendliche um die 18, die auf alte Herrschaften machen.

Hans Meins, Hamburg

Kann Termin gehalten werden?

31. Mai: „U5-Knoten am Stadtpark kommt schon 2033. Gesamtstrecke von 25 Kilometern zwischen Bramfeld und Volkspark ist bis 2040 fertig. Neues von Klägern gegen U-Bahn“

Hier wird seitens des Verkehrssenators doch nur versucht, die von ihm bevorzugte Streckenführung durchzusetzen. Denn ob Herr Tjarks nach der Wahl 2025 noch zuständig ist für Verkehr, darf bezweifelt werden. Und bei den zukünftig beschränkten finanziellen Möglichkeiten wäre eine andere (kostengünstigere) Streckenführung, von der Sengelmannstraße Richtung Niendorf und weiter, wohl eher realistisch. Und auch sonst ist doch bekannt, dass solche Termine niemals eingehalten werden

Thomas Schendel

Eröffnung in welchem Jahr?

31. Mai: „Westfield: Neuer Zeitplan für Eröffnung steht. Nach dem erneuten Rückschlag für das XXL-Einkaufsviertel gibt es nun einen dritten Anlauf. Die Details“

Ganz kann ich die Überschrift nicht verstehen? Wieso ist der Termin erneut geplatzt? Ich lese dort: Ende des Sommers und schlauerweise fehlt dort dann eine Jahresangabe. Hat denn keiner danach gefragt, dann wäre eine Eröffnung Ende des Sommers 2025 oder 2026 auch noch durch diese Ankündigung abgesichert. Wie schon die mehrfachen Unfälle in der Bauzeit gezeigt haben, ist der Westfield-Konzern wenig bereit gewesen, die Verantwortung für die Gesundheit der Beschäftigten zu übernehmen. Wenn der Westfield-Konzern schon die Baustelle derartig chaotisch und unsicher für die dort Arbeitenden geführt hat, stellt sich für mich die Frage: Wie sicher ist es dann für uns als potenzielle Kunden, später in diesem Westfield Center einzukaufen? Ich als Verbraucher werde nicht bei einem Konzern einkaufen, der die Sicherheit seiner Mitarbeiter und möglicherweise auch der Kunden so gering beachtet. Und nebenan ragt der Stummel Olaf als Mahnmal für Größenwahnsinn in den Hamburger Himmel. Das sind zwei Projekte, die wir Hamburger nicht brauchen. Der Hamburger Senat sollte sich eher bemühen, die städtischen Projekte, die teilweise historische Hintergründe haben, für uns Hamburger aus den Händen der Spekulanten zu retten.

Dieter Fries

