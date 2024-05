Bad Segeberg (dpa/lno). Arbeiter finden in Bad Segeberg Knochenstücke. Ob sie von einem Menschen stammen, lässt die Polizei jetzt in der Rechtsmedizin prüfen.

Bei Bauarbeiten in Bad Segeberg sind Knochen und Knochenstücke gefunden worden, die von Menschen stammen könnten. Die Fundstücke würden rechtsmedizinisch untersucht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Zuvor berichtete die Zeitung „Lübecker Nachrichten“. Arbeiter hatten erste Stücke Anfang der Woche gefunden. Am Freitag suchten Polizisten den Bereich genauer ab.

