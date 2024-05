Bremen. Zuletzt ging der Fußballprofi Lennart Thy noch in den Niederlanden auf Torejagd. Den früheren Spieler von Werder Bremen und dem FC St. Pauli zieht es nun nach Asien.

Der frühere Bundesliga-Profi Lennart Thy wechselt aus der niederländischen Liga nach Singapur. Wie der Club Lion City Sailors am Freitag mitteilte, erhält der 32-Jährige einen Zweijahresvertrag. Der Mittelstürmer spielte unter anderem für Werder Bremen und den FC St. Pauli. Zwischen 2022 und 2024 hatte der deutsche Ex-U20-Nationalspieler für den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle gespielt und in der abgelaufenen Saison 13 Treffer erzielt.

Der in Frechen geborene Thy war in der Jugend von Werder Bremen ausgebildet worden. 2012 wechselte er zu St. Pauli und kehrte zwischenzeitlich noch einmal an die Weser zurück. Anschließend folgten mehrere Engagements bei den Clubs VVV Venlo, Zwolle und Sparta Rotterdam in den Niederlanden, dazwischen spielte er für kurze Zeit in der Türkei. Thy blickt auf 11 Bundesliga-, 122 Zweitliga- und 173 Einsätze in der niederländischen ersten Liga zurück.

