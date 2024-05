Timmendorfer Strand (dpa/lno). Seit fast eineinhalb Wochen hängt eine havarierte Plattform unter dem Rohbau der Seebrücke in Timmendorfer Strand fest. Nun soll endlich die Bergung beginnen.

Die Bergung der im Sturm havarierten Arbeitsplattform in Timmendorfer Strand soll am Samstagmorgen beginnen. Es werde um 6.00 Uhr damit gestartet, sagte die Leiterin des Bereichs Tourismus der Gemeinde, Gesine Muus, am Freitag. Das spezialisierte Kranschiff „Enak"“ werde den rund 190 Tonnen schweren Ponton bergen, sagte eine Sprecherin der Gemeinde. Wenn alles nach Plan laufe, könne die Aktion innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, sagte Muus.

Die Arbeitsplattform hatte sich am 21. Mai bei stürmischem Wind aus ihrer Verankerung gerissen. Sie trieb gegen die im Bau befindliche Seebrücke und verkeilte sich dort. Mehrere Bergungsversuche waren wegen ungünstiger Witterungsbedingungen gescheitert.

Die für den 20. September geplante Eröffnung der neuen Seebrücke soll sich durch die Havarie nicht verzögern. Das Bauwerk soll in einem mehr als 400 Meter großen Bogen über die Ostsee führen und rund 11,8 Millionen Euro kosten.

