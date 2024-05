Geesthacht (dpa/lno). Zwei Kinder geraten an einer Schule aneinander - dabei wird eines der beiden mit einem Messer verletzt. Nun kann das Kind das Krankenhaus wieder verlassen.

Nach der Auseinandersetzung an einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist das verletzte Kind wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das Kind sei zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Das Kind war am Donnerstagmittag von einem anderen Kind mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Weitere Details zu dem Vorfall oder dem Alter der Kinder machte die Polizei zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:240531-99-227556/2 (dpa)