Hamburg (dpa/lno). Ein Jahr lang ging Guard Brauner für die Veolia Towers Hamburg in der Bundesliga und im EuroCup auf Korbjagd. Jetzt verabschiedet sich der 29-Jährige von den Hanseaten und vom Leistungssport.

Nico Brauner beendet seine Karriere als Basketball-Profi. Diese Entscheidung teilte der Bundesligist Veolia Towers Hamburg am Freitag mit. Für die Norddeutschen hat der 29 Jahre alte Aufbauspieler in der Saison 2023/24 insgesamt 54 Spiele in der Bundesliga sowie im EuroCup absolviert.

„Ich habe aber gemerkt, dass mich der Sport nicht mehr so erfüllt und die Motivation, die mir den Weg in den letzten Jahren geebnet hat, nicht mehr so vorhanden ist“, begründete Brauner seinen Abschied vom Profisport: „Ich habe meine Karriere sehr genossen und bin unglaublich dankbar für die Zeit.“

