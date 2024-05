Hamburg (dpa/lno). Sportlich spielt Tom Mickel beim HSV keine große Rolle. Dennoch ist der Torwart wichtig - und bekommt deshalb einen neuen Vertrag.

Der Hamburger SV hat den Vertrag mit Ersatztorwart Tom Mickel verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Mit einer Unterbrechung von zwei Jahren, in denen Mickel für Greuther Fürth aktiv war, spielt der 35 Jahre alte Torhüter seit 2009 für die Norddeutschen. „Ich bin total happy, dass der Verein in mir weiterhin einen Mehrwert sieht“, sagte der Routinier, der vor allem abseits des Platzes eine wichtige Rolle einnimmt. „Als ältester Spieler im Kader habe ich die Verantwortung, jeden Tag voranzugehen“, sagte Mickel.

