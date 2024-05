Geestacht (dpa/lno). Zwei Kinder geraten an einer Schule aneinander - dabei wird eines der beiden mit einem Messer verletzt. Viele Details sind bisher bislang nicht bekannt.

Bei einer Auseinandersetzung an einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein Kind ein anderes mit einem Messer verletzt. Die Schwere der Verletzung sei bisher nicht bekannt - lebensgefährlich verletzt sei das Kind allerdings nicht, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Details zu dem Vorfall am Donnerstagmittag wollte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft zum Schutz der Kinder zunächst nicht machen.

Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichteten, soll ein 13-Jähriger einem 12-Jährigen in den Rücken gestochen haben. Der mutmaßliche Täter soll festgenommen worden sein. Eine Bestätigung seitens der Polizei gab es zunächst dazu nicht.

