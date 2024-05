Wiesbaden. Tarik Gözüsirin stieg mit dem VfB Lübeck aus der 3. Liga ab. Doch der 22-Jährige kickt auch in der kommenden Saison drittklassig.

Der SV Wehen Wiesbaden hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga unter Vertrag genommen. Die am Dienstag abgestiegenen Hessen teilten mit, dass Tarik Gözüsirin ablösefrei vom VfB Lübeck kommt. Dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler gelangen in der abgelaufenen Saison sieben Tore in 36 Einsätzen.

„Tarik bringt eine spannende Kombination aus Dynamik, technischen Fähigkeiten sowie Laufstärke und Gier mit. Er verfügt über eine hohe Geschwindigkeit mit und ohne Ball und führt Zweikämpfe zudem sehr körperbetont“, sagte Wiesbadens Geschäftsführer Nico Schäfer.

