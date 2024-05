Themen: Bauen in Hamburg soll günstiger werden +++ Rassismus-Skandal auf Sylt +++ Pistorius macht Rückzieher bei der Wehrpflicht

Die Sparkasse gewinnt

30. Mai: „Bundeskabinett beschließt Rentenpaket – Kritik bleibt“

Da nimmt Herr Linder am Kapitalmarkt Geld auf, um es wieder am Kapitalmarkt zu investieren. Das ist doch so, als wenn ich bei der Sparkasse ein Darlehen aufnehme, um dieses auf ein Festgeldkonto anzulegen. Darlehenszinsen 3,5 Prozent und Festgeldzinsen 2,0 Prozent. Wo ist der Fehler? Fest steht dabei, die Sparkasse gewinnt immer. Das große Problem bei der Renten- als auch Pflege- und Krankenversicherung ist doch die Tatsache, dass diese vornehmlich aus Arbeitseinkünften gespeist werden, wobei die Besserverdiener noch durch die Beitragsbemessungsgrenze verschont werden. Warum kommt niemand auf die Idee, bei der Finanzierung der Sozialkassen vom Bruttoarbeitslohn zum Bruttoeinkommen entsprechend der Einkommenssteuererklärung zu wechseln? Somit würde die gesamte Solidargemeinschaft die Last tragen, und es würden nicht nur Erträge aus Arbeit, sondern auch Erträge aus Kapital berücksichtigt. Aber da höre ich schon das Geschrei der FDP, dass damit Investoren ihr Geld aus Deutschland abziehen werden, was der Wirtschaft schaden werde. Also lassen wir das und schicken immer mehr Rentner, die ja doch für den jetzigen Wohlstand in unserem Land gesorgt haben, ins Bürgergeld, das aber ja auch wieder abgeschafft werden soll.

Wolfgang Wörmann

Freiwillig wird keiner Soldat

29. Mai: „Lockmittel statt Wehrpflicht: Was Pistorius jetzt plant. Gratisführerschein und Studienplatz? Der Verteidigungsminister skizziert erstmals sein Wehrdienstmodell – und schon gibt es Kritik“

Auskunft über körperliche Fitness? Wir werden uns wundern (oder auch nicht), wie viele unfitte 18-Jährige es geben wird. Keiner wird sich freiwillig zum Dienst für sein Land melden. Aber wir haben ja dann hoffentlich andere Länder, die uns im Notfall verteidigen können, da diese andere Wege gehen. Ich hoffe, es wird nie zu einem Ernstfall kommen, denn dann stünden wir völlig wehrlos da. Ich glaube nicht, dass man mit einem Führerschein und einem erleichterten Zugang zu Studienfächern (haben wir nicht schon genug Studentinnen und Studenten?) viele Freiwillige erreichen wird.

Sigrid Müller

Ohne Musterung geht es nicht

Da hat die SPD-Parteiführung unseren Verteidigungsminister ja flott zurückgepfiffen. Es war klar, dass es so kommt, schließlich weiß man, wie die entscheidenden Personen in der SPD denken. Schon bei der Verkündung der „Zeitenwende“ durch Kanzler Scholz war eigentlich deutlich, dass es ohne neue Struktur und einer großen Personalaufstockung gar nicht möglich ist, diese zu bewältigen. Die damalige Aussetzung der Wehrpflicht durch die „Merkel-Regierung“ war ein Fehler, der sich nun rächt. Will man eine Armee „verteidigungsfähig“ machen, ist eine allumfassende Reform erforderlich, und dazu gehört auch die ausreichende Zahl an Soldaten, aber noch mehr eine große „Reserve“ durch ausgebildetes Personal, auf die man jederzeit zugreifen kann, was nur durch eine Wehrpflicht erreichbar ist. Ein Modell der Freiwilligkeit, wie es jetzt angedacht wird, ist der völlig falsche Weg, schon deshalb, weil jeder Bewerber sich selbst auf seine Tauglichkeit einschätzen soll. Die einzig richtige Maßnahme ist eine umfassende Musterung mit starker Beurteilung der einzelnen Fähigkeiten unter Berücksichtigung der mentalen und körperlichen Möglichkeiten. Der Einwand, es dauert zu lange, es fehlen Ausbilder, Kasernen und Material ist hier nicht zielführend, schließlich wird ohnehin proklamiert, dass diese Zeitenwende und „Kriegsertüchtigung“ acht bis zehn Jahre braucht – das Problem liegt also ausschließlich bei den Entscheidern. Glaubt man den Aussagen der Beteiligten bei uns, vielen anderen Staaten und der Nato, dass uns schwere Zeiten durch Bedrohungen aus dem Osten bevorstehen, sind die oben genannten Maßnahmen unerlässlich, es sei denn, man blickt naiv und der Wirklichkeit entrückt in die Welt.

Herbert Stephan

Hamburg ist zu voll

27. Mai: „Weniger Vorschriften: Bauen in Hamburg soll günstiger werden. SPD und Grüne wollen Standards bei Statik, Schall und Dämmung absenken: ,Kosten müssen runter‘“

Dass das Bauen mit zu vielen preistreibenden Vorschriften belastet ist, weiß man seit mindestens zehn Jahren. Toll, dass dieses Wissen jetzt auch bei den verantwortlichen Politikern angekommen ist. Aber es gibt auch Erkenntnisse, die erst jetzt im Bewusstsein der Menschen angekommen sind: Wir haben einen Klimawandel! Hamburg ist voll, zu voll mit Menschen. Diese Wachstum-um-jeden-Preis-Einstellung muss sofort beendet werden. Je mehr Grünflächen und Platz in dieser Stadt verschwinden, desto weniger lebenswert ist es in unserer ehemaligen Umwelthauptstadt und der grünsten Großstadt Deutschlands. Es verlieren sich nicht nur der Flair, die Gemütlichkeit und Freiheit, sondern auch das Klima. Je wärmer es wird, desto mehr Grün müsste eigentlich her, um die Temperaturen auf einem aushaltbaren Maß zu halten. Auch das dürfte mittlerweile gesicherte Erkenntnis sein. Diesem Wachstums-Glauben muss Einhalt geboten werden. Es dürfen keine Grünflächen mehr in Wohnflächen umgewandelt werden. Und unbebaute Flächen sind möglichst aufzuwerten mit Bäumen und Sträuchern. Hamburg soll auch langfristig lebenswert bleiben. Deshalb sind Grünflächen bedingungslos zu schützen. Damit ist keineswegs ausgeschlossen, dass vorhandene bebaute Flächen besser genutzt werden können, z. B. durch Ausbau von Dachgeschossen. Hier finden die Politiker ein weites Feld, um ihre Kreativität zu beweisen. Es wäre schön, wenn die Politiker nicht wieder erst in zehn Jahren bemerken, was sie vor zehn Jahren hätten unternehmen sollen. Allein, mir fehlt der Glaube.

Stefan Bohn

Das hatten wir schon …

Man kann die Superlativen (Zeitenwende, Quantensprung, Revolution usw.) in politischen Reden schon nicht mehr hören. Früher wurde auch schon einfach und kostengünstig gebaut. Dann wurden die Bau- und DIN-Vorschriften regelmäßig verschärft, und die Anforderungen immer höher geschraubt, sodass sich das Bauen ständig verteuerte und inzwischen kaum noch bezahlbar ist. Nun will man zum früheren einfachen Bauen (Gebäudetyp E) zurückkehren und das nennt man dann eine „Revolution im Wohnungsbau“?

Klaus Kuttrus, Buchholz

Am Bedarf vorbei gebaut

27. Mai: Leitartikel: „Bauen als soziale Frage. Hamburg benötigt mehr Wohnungen. Weniger Bürokratie ist ein Weg“

Leider thematisiert Matthias Iken in seinem Leitartikel nur die halbe Wahrheit. Auch wenn der Platz zum Bauen in Hamburg weniger wird, viele Vorschriften ein Hemmschuh sind, und das Bauen teurer geworden ist, es wird noch gebaut. Die Frage ist nur, ob das Gebaute auch wirklich benötigt wird. Wir brauchen in Hamburg bezahlbaren Wohnraum, aber stattdessen werden weiter Büros, Hotels und teure Apartments gebaut. Natürlich ist ein zehnstöckiges Hotel in Eppendorf lukrativer, aber nicht so sinnvoll wie z. B. ein Schwestern- oder Studentenheim an gleicher Stelle. Für öffentlich geförderten Wohnraum oder auch Wohnungen für Flüchtlinge werden lieber Landschaftsschutzgebiete oder Schrebergärten versiegelt (siehe Diekmoor oder Hummelsbüttler Feldmark), als damit den eh schon verbauten Innenstadtbereich zu beleben. Wahrscheinlich wohl wissend, dass den Bürgern Bauprojekte ohne sozialen Touch in für Hamburg so dringend notwendigen Grünbereichen noch schwerer zu verkaufen wären. Ist man ein Schelm, wenn man vermutet, dass in Hamburg mehr für Investoren als bedarfsgerecht gebaut wird? Ja, und manchmal verkalkuliert man sich bei der Geldanlage, aber sicher weint kaum ein Hamburger dem Elbtower-Konzept eine Träne nach.

Susanne und Michael Hahn

Kompromisse finden

25./26. Mai: Hamburger KRITIken: „Warum Tucholsky aktueller ist als Bullerbü. Das Leben in Hamburg ist manchmal anstrengend – auch deshalb, weil Hamburg eine Großstadt ist“

Normalerweise schätze ich Ihre Artikel sehr, doch Ihre Kritik in der Sonnabendausgabe ist zwar humorvoll, aber leider sehr oberflächlich. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, Demokratie lebt vom Kompromiss wie auch unser friedliches Zusammenleben. Ich habe 45 Jahre im Zentrum von Ottensen gelebt. Ursprünglich gab es außer „Saufkneipen“ übrigens nur zwei Bars. In den 80er-Jahren kamen die Punks auf den Spritzenplatz, wir haben den Solidaritätskreis gegründet und gemeinsam Regeln gefunden. Auch mit den Organisatoren der Altonale und des Weihnachtsmarkts haben wir uns an den runden Tisch gesetzt und Lösungen erarbeitet, die sowohl das Feiern als auch die Bedürfnisse der Anwohner und Anwohnerinnen ermöglichten. Schwierig wurde es mit den Straßenmusikern und den vielen Kiosken/Bars, denn mit denen ließen sich keine Regeln vereinbaren bzw. die bestehenden Regeln wurden außer Kraft gesetzt. Zwar bestimmt z. B. die Verordnung zur Straßenmusik, dass bestimmte Ruhezeiten beachtet werden müssen, und die lauten Verstärker sind nicht zulässig, doch daran hielt sich kaum einer, auch die Polizei sah keine Möglichkeit einzugreifen. Außengastronomie ist prima, aber die Gäste könnten gerne eine normale Lautstärke einhalten. Und das nächtliche Cornern, mit Fußballspielen nachts um zwei Uhr gegen die Hauswände und lautem Ghettoblaster sind indiskutabel. Wir leben in einer Großstadt: ja! Aber auch dort gilt es, ein verträgliches Miteinander zu schaffen. Und mal nebenbei: Längst nicht alle Anwohner sind in ein Szeneviertel gezogen. Erst durch unser vielfältiges soziales, kulturelles und politisches Engagement wurde z. B. Ottensen nicht abgerissen, sondern saniert und attraktiv.

Gisela Alberti

Rund um die Uhr Lärm

Ausnahmsweise muss ich Ihnen vehement widersprechen, wenn Sie über die Lärmbeschwerden der Bewohner des Schanzenviertels lästern. Zwar war ich seit sehr langer Zeit nicht mehr dort, aber ich kann aus eigenen Erfahrungen in meinem Stadtviertel und an anderen Orten sprechen. In meinem Stadtteil wohne ich seit 27 Jahren. Aber in den letzten 20 Jahren, besonders seit Corona-Zeiten hat dort der Lärm immer mehr zugenommen: laute Musik von Anwohnern, „Spaziergängergruppen“, Straßenfesten, Radfahrern, Fußgängern und Autofahrern. Deren Musik hört man selbst bei geschlossenen Fenstern, teils noch in 500 Meter Entfernung. Mittlerweile muss ich vor einem Restaurantbesuch prüfen, ob man sich dort überhaupt ohne zu brüllen unterhalten kann. Denn in vielen ist ebenfalls laute Musik durch deren Eingangstür noch auf dem Fußweg zu hören – natürlich für ihre Gäste draußen. Es ist ja modisch, überall laut Musik zu hören, inklusive Geschäften und Einkaufszentren. Überall ist Multitasking für die Ohren gewollt, statt Konzentration auf eine Sache. Hinzu kommt, dass die Menschen in den letzten Jahrzehnten immer lauter reden, und zwar nicht die Rentner, sondern die Kinder und Generationen ab geschätzt den 1970ern. Eine Mitursache davon kann das ständige Hören zu lauter Musik sein. Aber wieso reden so viele Leute so laut, dass ich sie bei geschlossenen Fenstern wortwörtlich verstehe (gerne übrigens Handwerker), obwohl sie auf der anderen Straßenseite stehen? Vermutlich genau diese bestehen dann noch sehr auf Datenschutz. Viele Menschen denken nur noch an Libertinage, statt sich mal Gedanken aus Sicht der anderen zu machen, wie die sich fühlen, wenn sie ständig Lärm ausgesetzt sind. Rücksicht und Respekt ist immer mehr ein Fremdwort geworden. Dabei ist die Wohnung als Rückzugsort der Anwohner gedacht. Sollen Menschen, die dort seit Jahrzehnten wohnen, denen es vielleicht gesundheitlich nicht gut geht, wegziehen, damit die Party-Leute und Touristen immer mehr Lärm machen dürfen? Lesen Sie sich hierzu gerne einmal den Artikel „Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm“ des Bundesamtes für Umwelt in der Schweiz durch. Die Schanzenbesucher und Lärmlästerer (inklusive Autoposern) können sich vielleicht zu Hause wieder in ruhigere Gefilde zurückziehen. Aber die Anwohner inklusive Tieren dort und an anderen Ecken werden von ihnen gezwungen, mehr oder minder rund um die Uhr Lärm zu ertragen. Ich glaube nicht, dass alle Menschen, die besser mir Lärm auskommen, keine gesundheitlichen Auswirkungen haben, sondern nur deren Ursache nicht damit in Verbindung bringen. Daher: statt egozentrischem Denken der Menschen bitte mehr Respekt und Rücksicht für die Umgebung, in der sie sich aufhalten.

Annegret Krol

Pubertäre Fehlleistung

27. Mai: „Morddrohung gegen ‚Pony‘-Betreiber. Rassismus-Skandal auf Sylt sorgt weiter für Aufsehen und hat Konsequenzen. Weitere Fälle werden bekannt“

Ohne jede Einschränkung war das Verhalten der jungen Gäste im Kampener Pony skandalös und mit nichts zu entschuldigen. Es sei denn, der Genuss von eventuell zu viel Alkohol könnte das rassistische Gegröle in einen anderen Kontext setzen. Solche fehlgeleiteten Äußerungen sind aber nicht die von etwaigen Neonazis, Rechtsradikalen oder überzeugten Ausländerhassern. Es sind die leider vollkommen missratenen Auswüchse einer Unzufriedenheit mit den Antworten der diesbezüglich vollkommen überforderten politischen Elite. Keine auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Partei hat eine wirksame Antwort auf die immer deutlicher werdenden Probleme einer viel zu durchlässigen Migration. Die deutsche Gesellschaft ist nicht mehr generell gegen Migranten. Sie helfen uns und sind dringend notwendig für eine Vielzahl von unerlässlichen Aufgaben in unserer Gesellschaft, so wie Alten- und Krankenpflege. Die „Volksseele“ leidet aber seit vielen Jahren an den Migranten, die Ursache für eine deutliche Steigerung der Kriminalstatistiken sind, die sich in keiner Weise unserer Lebensweise und Kultur anpassen wollen, die die Freiheiten unserer Demokratie nutzen, um gegen eben diese zu demonstrieren und unsere christlich geprägte Kultur zu bekämpfen. Die politische Führung muss endlich die Schwierigkeiten der aktuellen Migration für das Zusammenleben in Deutschland erkennen und die längst überfälligen Regelungen treffen und vor allem auch umsetzen – dann würde es nicht zu solch pubertären Fehlleistungen kommen.

Michael Börger

Widerlich und strohdumm

Seit ein paar Tagen bin ich Gast in der Asklepios Klinik in Barmbek. Betreut von einem kompetenten Ärzteteam und umsorgt von freundlichem und hilfsbereitem Pflegepersonal. Wenn die „Wünsche“ der Gröler von Sylt umgesetzt würden, könnte dieses Krankenhaus dicht machen. Nach meiner Schätzung fehlten dann ca. 80 Prozent der Ärzte und des Pflegepersonals. Die Gröler sind nicht nur widerlich, sondern auch strohdumm.

Thomas Storm

Wir haben andere Probleme

Ein paar wohlstandsverwahrloste, besoffene Kids grölen Naziparolen. Und Deutschland versinkt im braunen Sumpf? Wirklich? Haben wir keine anderen Probleme? Deindustrialisierung, Gaza, Ukraine, Rente, Rufe nach dem Kalifat, eine disfunktionale Regierung?

Norbert Platt

Wie besoffen muss man sein?

Einfach mal den Nazi heraushängen lassen, ohne an die Millionen Toten und Ermordeten des Nazi-Regimes denken zu müssen, aber auch die AFD in ihren Bestrebungen zu unterstützen, gezielt oder vielleicht nur leichtfertig: Demokratie, Freiheit – auch der Presse – und Rechtsstaat abschaffen, Opposition unterdrücken und verfolgen wie unter Vorbild Putin, Migranten und ihre Nachkommen remigrieren. Queere Menschen diskriminieren. Vielleicht reicht es dann ja sogar zum Europaparlament. Wie dekadent oder besoffen muss man sein? Faschismus ist keine Meinung – auch gesungen nicht – sondern ein Verbrechen!

Paul Korf

Mehr Zivilcourage

25./26. Mai: Leitartikel: „Schamlos rechts. Das Video von Sylt zeigt mehr als nur grölende Freizeit-Rassisten“

Die Autorin trifft meines Erachtens genau ins Schwarze, wenn Sie darauf hinweist, dass auch die „grölenden Sprösslinge mit modischen Insignien der Upperclass“ in Zukunft möglicherweise an entscheidenden Hebeln unseres Landes sitzen. Dies zu verhindern, muss jetzt oberste Priorität beim Staatsschutz, dem Gesetzgeber und der Justiz haben. Es ist immer von der „vollen Härte des Rechtsstaates“ die Rede – und herauskommt bei Vorfällen wie denen auf Sylt oder in Sachsen meist nur eine Reaktion der Härte eines Wattebausches. Es reicht aber nicht aus, sich nur auf Staatsschutz und Justiz zu verlassen. Wir alle müssen endlich aufstehen und uns zur Wehr setzen, bevor es endgültig zu spät ist. Dabei reicht es nicht aus, mit Gleichgesinnten zu demonstrieren; was eigentlich eine gute Idee ist, aber die Rassisten lachen nur darüber. Vielmehr müssen wir uns trauen, auch sofort einzugreifen, wenn sich solch faschistische Vorfälle ereignen. Wo waren die anderen Gäste des „Pony“ auf Sylt? Hier wäre Zivilcourage gefordert gewesen! Aber auch Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitgeber dürfen nicht einfach zusehen, sondern müssen aktiv eingreifen, zur Not bis hin zum Entzug von Unterstützungen, Arbeitsplatz und ggf. durch Anzeigen verfassungsfeindlichen Verhaltens. Letztlich bleibt der Umgang mit den Volksverrätern, Diktaturfreunden und Lügnern, die sich AfD nennen. Auch hier müssen wir alle – und nicht nur die Politiker der verfassungstragenden Parteien – immer wieder Courage zeigen und uns den tumben Parolen entgegenstellen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, besonders in den asozialen Medien und an den Wahlkampfständen, müssen wir mit Argumenten gegenhalten und sie entlarven als das, was sie in der Regel sind: historisch, weltpolitisch und volkswirtschaftlich ungebildet, ignorant, intolerant und damit schädlich für uns alle. Die verwirrten Ideologen werden dadurch wohl kaum beeindruckt, aber die sogenannten „Protestwähler“ fangen vielleicht endlich einmal an darüber nachzudenken, welche Folgen ihr Kreuz neben der AfD auf dem Wahlzettel haben kann.

Holger Herold

