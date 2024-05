Hamburg (dpa/lno). Die neue Hamburger U-Bahnlinie U5 soll von Bramfeld bis an die Arenen am Volkspark führen. Am ersten Abschnitt wird längst gebaut - und nun wird er noch ein Stückchen länger.

Entgegen der ursprünglichen Planung soll die neue Hamburger U-Bahnlinie U5 schon im ersten Bauabschnitt bis zum Borgweg führen. Bis 2033 soll dort ein Umsteige-Knoten mit der U3 geschaffen werden, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne. „Dort trifft dann Hamburgs neueste U-Bahnlinie auf Hamburgs älteste U-Bahnlinie.“ Eigentlich sollte die Linie im ersten Bauabschnitt nur von Bramfeld bis in die City Nord führen.

Nun würden bereits zwei Jahre früher rund 8600 Menschen im Bereich des Borgwegs neu oder besser an das Schnellbahnnetz angebunden werden. Zusammen mit dem Umstieg zur U1 an der Sengelmannstraße ergäben sich durch den Knoten mit der U3 am Borgweg bereits 2033 große Netzeffekte für alle U-Bahn-Fahrgäste, um Ziele überall in der Stadt schneller und komfortabler zu erreichen.

