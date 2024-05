Themen: Wehrpflicht vor dem Rückzug +++ Eröffnung von Westfield Einkaufsviertel geplatzt +++ Hamburg droht ein riesiges Finanzloch

Der politische Wille fehlt

29. Mai: Leitartikel: „Peinlich für Pistorius. Der Verteidigungsminister steht bei der Wehrpflicht vor dem Rückzug“

Die Häme dieses Leitartikels ist völlig überflüssig. Herr Pistorius wird sie stoisch ertragen. Dennoch ist es klug, über eine Wiedereinführung einer Dienstpflicht nicht nur zu reden, sondern diese auch in einer angemessenen Weise umzusetzen. Das Argument des Bundeskanzlers, eine Wiedereinführung der Wehrpflicht scheitere an den infrastrukturellen Voraussetzungen, ist vordergründig. Auch wenn beispielsweise die Standorte der ehemaligen Panzergrenadierbrigade 17 in Hamburg in der Tat geschlossen und zurückgebaut wurden, darf es kein Problem sein, in den bundesweit bestehenden Standorten eine erweiterte Infrastruktur aufzubauen. Die muss sowieso, unabhängig welches Modell umgesetzt wird, geschaffen werden. Es geht schließlich nicht darum, eine damalige Sollstärke der Bundeswehr von mehr als 500.000 Soldaten wieder zu erreichen, sondern eine geplante und notwendige Stärke von gut 200.000 nach den zeitgemäßen Erfordernissen ausgebildeten Soldaten sowie die Schaffung einer entsprechenden Ersatzreserve sicherzustellen! Warum dann noch als „Totschlagargument“ die Wehrgerechtigkeit unter dem drohenden Schwert des Bundesverfassungsgerichts herangezogen wird, erschließt sich mir rational nicht. Auch zu meiner Wehrdienstzeit in den 70er-Jahren wurden nicht alle Wehrdiensttauglichen zum Dienst herangezogen. Nach meiner Erinnerung hat es weder in der Bevölkerung noch beim damaligen Bundesverfassungsgericht eine große Diskussion über eine vermeintliche Wehrgerechtigkeit gegeben. Es fehlt augenscheinlich der politische Wille, sich ernsthaft mit den Modellen unserer Nachbarn auseinanderzusetzen, das Beste für die Bundeswehr daraus zu ziehen und mit Priorität umzusetzen. Ein weiteres Armutszeugnis für die überforderte Ampelkoalition.

Dr. Dirk Buddensiek, Norderstedt

Lieber eine Nummer kleiner

30. Mai: „Eröffnung von Westfield XXL-Einkaufsviertel erneut geplatzt. Erst hieß es April, dann August. Doch nun ist klar, dass auch der neue Termin verschoben wird“

Was ist nur in Hamburg los? Vollmundig werden große Projekte verkündet, eines größer als das andere, der Bau beginnt, Politiker und andere Honoratioren strahlen stolz in die Kameras und dann – Stillstand. Elbtower, Westfield, auch der zu begrünende Bunker auf dem Heiligengeistfeld, um nur die wichtigsten zu nennen. Die jeweiligen Eröffnungstermine platzen, werden neu angesetzt und floppen wieder. Ich selber habe jeglichen Glauben an die Versprechen verloren, egal in welche Richtung. Die Bauherren machen sich lächerlich, und die potenziellen Mieter haben das Nachsehen. Traurig! Geht‘s vielleicht in Zukunft eine Nummer kleiner?

Ingke Tjebbes

Zusatzbelastung für Haushalt

29. Mai: „Hamburg droht ein riesiges Finanzloch. Steuern fließen zwar verlässlicher als im Rest des Landes. Doch muss der Senator einen wohl ungewohnten Schritt gehen“

Viel Anerkennung für das Abendblatt und den Bericht auf Seite eins, nach dem in den nächsten Jahren in der Hansestadt 7,5 Milliarden Steuereinnahmen fehlen werden. Nicht problematisiert werden jedoch weitere Punkte, die zwangsläufig Sonderbelastungen für den Haushalt in nahezu unfassbarer Höhe zur Folge haben werden. Genannt werden sollen hier u. a. die Benko-Tower-Ruine und das seit langem brach liegende neue Geomatikum von 2015 an der Bundesstraße. Bei beiden Vorzeigeprojekten der links-grünen Regierung werden – sicher unstrittig – auf unsere Stadt in Kürze viele Hundert Millionen Euro Zusatzkosten zukommen. Nicht dazu passen die Aussagen: „Finanzsenator Dressel (SPD) zeigt sich mit der Steuerschätzung zufrieden …“, und „… die 7,5 Milliarden müssten im Ernstfall über Kredite besorgt werden“.

Christian Krienke

Impuls für Senatoren

29. Mai: „Glücksatlas: Hamburger stürzen ab. Hohe Einkommen, viel Grün, viele Kita-Plätze – trotzdem hadern viele Hanseaten. Die Gründe“

Ob es schon ein Absturz ist, ist interpretationsfähig. Immerhin befindet sich Hamburg noch im oberen Drittel des Rankings, und das bei neuester Einbeziehung auch kleinerer Städte, die in vielfacher Hinsicht Vorteile haben, wie z. B. beim Mietniveau, das bei den objektiven Indikatoren Einfluss nimmt. Nicht hoch genug zu bewerten ist, dass die Bürger sehr zu schätzen wissen, dass Hamburg eine grüne und saubere Stadt ist, die Kleinkinderbetreuung höchstes Lob erhielt, und die Wirtschaftskraft hoch ist, was die Jobsuche maßgeblich beeinflusst. Zu denken gibt dagegen, dass unter den Kriterien für die Unzufriedenheit der Hamburger die Verkehrssituation mit viel zu vielen Staus und die allgemeine Sicherheit die vordersten Plätze einnimmt. Das offenbart Handlungsbedarf. Bleibt deshalb zu hoffen, dass die zuständigen Senatoren den Glücksatlas aufmerksam studieren und daraus ihre Lehren ziehen. Ein Dank deshalb an das Hamburger Abendblatt, das sich dieser interessanten Studienreihe angenommen hat.

Karin und Günter Dorigoni

Bürokratischer Wahnsinn

29. Mai: „Lemonaid siegt im Zuckerstreit: ‚Endlich eine legale Limonade‘. Kultmarke sollte Bezeichnung als Limonade untersagt werden, weil in den Flaschen nicht genug Zucker ist. Doch nun soll sich das ändern“

Dieser Fall zeigt mal wieder überdeutlich den ganzen bürokratischen Wahnsinn in Deutschland und die Abwehrhaltung der Behörden gegen neue, innovative Ideen. Kein Wunder, dass wir wirtschaftlich immer mehr ins Abseits geraten. Diese Posse hätte sich kein Drehbuchautor ausdenken können. Es grenzt an ein Wunder, dass sich nach sechs Jahren nun endlich der gesunde Menschenverstand durchgesetzt hat. Den Gründern von Lemonaid kann ich nur gratulieren. Insbesondere zu ihrem Durchhaltevermögen!

Birgit Peters

Ärgernis der Woche

27. Mai: „Habeck zu Heizungsgesetz: ‚Ich bin zu weit gegangen‘. Wirtschaftsminister räumt beim Gebäudeenergiegesetz Fehler ein. Der Opposition reicht das nicht“

Das innenpolitische Ärgernis dieser Woche ist Habecks späte Entschuldigung zum sogenannten „Gebäude-Energiegesetz“. Nicht dass er sich entschuldigt, ist skandalös, sondern wie er es tut. Das ist unterm Rummel und Rauschen der Woche ganz untergegangen und wurde an keiner Stelle kritisch kommentiert. Seine Aussage lautete: „Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz (...) war (...) ehrlicherweise ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz, wenn er konkret wird, zu tragen.“ Richtig ist: Es gab um den Gebäude-Energiebereich herum keine „Debatte“: Es wurde kurz verordnet, was gesetzlich bis zum 1. Januar 2024 zu tun sei, nämlich im Wesentlichen Umstellung der Haushalte auf Wärmepumpe und die Ausmusterung fossiler Heizungen: Das war ein Dekret, keine „Debatte“. Die Bevölkerung, ob Eigentümer von Wohnraum, Vermieter oder Mieter, sah sich in die Enge getrieben. Widerstand machte sich breit, sehr breit. Der klimapolitikwillige „Untertan“ nahm diese Politik nach Gutsherrenart nicht hin, stand auf. Und nun dieses zynische „Ich-wollte-ja-nur-mal-testen ...“, als würden Gesetze angelegt, um den Souverän, nur mal eben so zu „testen“. Absolut fehlende Folgenabschätzung führte zum Argument „Test“, als sei der Souverän ein Versuchskarnickel. Das war früher anders. So funktioniert Demokratie nicht: Gesetze haben alle möglichen Folgen für die Gesamtbevölkerung einzupreisen: Das gilt auch für Sie, Herr Habeck – keine weiteren Tests also.

Norbert Richter

Aus dem Herzen gesprochen

29. Mai: Leserbrief: „Krieg ist keine Lösung“ und 27. Mai: „,Er kam anders zurück‘. Der Krieg traumatisiert auch russische Soldaten. Das hat fatale Folgen – besonders für ihre Familien“

Ganz herzlichen Dank an die Leserbriefschreiberin für den Brief über traumatisierte Soldaten und die Konsequenzen, die wir eigentlich daraus ziehen sollten! Ich bin sehr froh, dass mir eine Leserin aus dem Herzen (und Verstand) gesprochen hat. Besonders wichtig ist, dass sie die ungefährdete Lage der Entscheider über Krieg und Frieden betont, Menschen, die durch ihren privilegierten Job in der Regierung niemals an der Front töten, leiden oder sterben müssen – und auch ihre Liebsten und Nächsten werden meistens auf „wunderbare“ Weise verschont.

Julia Berendsohn

Schreiben Sie uns gerne an briefe@abendblatt.de oder per Post an das Hamburger Abendblatt, 20445 Hamburg. Von den vielen Leserbriefen, die uns erreichen, können wir nur einen kleinen Teil veröffentlichen. Teilweise müssen wir kürzen, um möglichst viele Meinungen zu veröffentlichen. Mit Ihrer Einsendung erlauben Sie uns, alle Inhalte und Ihre Kontaktdaten an die zuständigen Redakteurinnen/Redakteure und/oder an externe Autorinnen/Autoren weiterzuleiten. Sollte eine Weiterleitung Ihrer Kontaktdaten und ein Dialog mit uns nicht gewünscht sein, bitten wir um Mitteilung. Einsendungen werden sowohl in der gedruckten Ausgabe sowie den digitalen Medien vom Abendblatt veröffentlicht und geben ausschließlich die Meinung der Einsender wieder. Veröffentlichte Leserbriefe finden Sie auch auf abendblatt.de/leserbriefe.