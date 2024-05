Tornesch (dpa/lno). Zwei Autos stoßen auf einer Straße im Kreis Pinneberg zusammen. Ein 71-Jähriger muss ins Krankenhaus, drei weitere Menschen werden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Tornesch (Kreis Pinneberg) sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Zwei Autos seien aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Einer der Fahrer, ein 71-Jähriger, wurde den Angaben nach mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Elmshorn gebracht. Der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens sowie seine 23 und 19 Jahre alten Beifahrer seien bei dem Unfall ebenfalls leicht verletzt worden. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am Morgen zunächst keine Angaben machen.

