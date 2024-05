Hamburg (dpa/lno). Ein Fußweg in Hamburg wird nach Modezar Karl Lagerfeld benannt. Seiner Geburtsstadt war er bis zu seinem Tod 2019 verbunden.

Fünf Jahre nach dem Tod von Karl Lagerfeld bekommt Hamburg einen nach ihm benannten Weg. Am Donnerstag (11.30 Uhr) wird die Karl-Lagerfeld-Promenade eingeweiht. Ein 155 Meter langer Fuß- und Wanderweg entlang eines Alsterfleets in der Innenstadt wird nach dem Modeschöpfer benannt, wie der Senat mitteilte. Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren und blieb der Stadt immer verbunden. Zur Einweihung wird auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD) erwartet.

Weißer Zopf, Sonnenbrille und gestärkter Kragen: Lagerfeld hatte sich zu einer Kunstfigur und zu einem Mythos stilisiert. Er bestimmte mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Mode mit. Tweedstoff-Jacken poppte er mit Bändern und Fransen neu auf, kombinierte Haute Couture-Kleider zu Sneakers. Zudem entdeckte er künftige Topmodels, machte Claudia Schiffer und später seine männliche Muse Baptiste Giabiconi zu Stars.

