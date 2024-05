Kiel (dpa/lno). Lange hält Leipzig gegen den THW Kiel mit. Dann setzen sich die Norddeutschen im letzten Heimspiel der Saison ab. Sieben Spieler verlassen den deutschen Rekordmeister am Ende der Spielzeit.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sein letztes Heimspiel in der laufenden Bundesliga-Saison gewonnen. Gegen den SC DHfK Leipzig setzten sich die Norddeutschen am Mittwoch mit 37:28 (15:16) durch. Niclas Ekberg erzielte vor den 20 201 Zuschauern elf Treffer für den gastgebenden Tabellenvierten. Für die Sachsen war Franz Semper siebenmal erfolgreich.

Die Gäste machten den Kielern das Leben über weite Strecken der Partie extrem schwer. Noch in der 28. Minute lagen die Leipziger mit 15:13 in Führung. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt langsam. Beim 28:23 (50.) durch Steffen Weinhold hatte der THW die Weichen in Richtung Sieg gestellt. Der Widerstand der Sachsen erlosch und die Kieler feierten noch einen deutlichen Sieg

Für Sven Ehrig, Eduardo Gurbindo, Ekberg und Weinhold war es das letzte Heimspiel in der Wunderino Arena. Das Quartett wird den THW ebenso verlassen, wie die Nachwuchsspieler Magnus Bierfreund, Jarnes Faust und Luca Schwormstede. Das Saisonfinale bestreiten die „Zebras“ dann am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) bei der MT Melsungen.

