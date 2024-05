Hamburg. Mehrere dunkel gekleidete Personen haben am Tag des Stadtderbys einen 20-Jährigen überfallen. Was sie von ihm wollten.

Während des Stadtderbys am 3. Mai wurde in Altona ein 20-jähriger HSV-Fan überfallen und beraubt. Da die Polizei die Täter bisher nicht dingfest machen konnte, bittet sie jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann auf der Betty-Levi-Passage in Richtung Altonaer Museum unterwegs, als er kurz vor 13 Uhr von einem geschätzt 18 bis 25 Jahre alten, circa 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit brauner Kleidung und schwarzem Cap angesprochen wurde.

Polizei Hamburg: Täter flüchteten mit der Brille des HSV-Fans

Der HSV-Fan ging darauf nicht ein und setzte seinen Weg fort. Kurz darauf wurde er von mehreren dunkel gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Personen angegriffen. Sie versuchten, ihm seine HSV-Fanjacke auszuziehen, was aber nicht gelang. Schließlich flüchteten sie mit der Brille des jungen Mannes in unbekannte Richtung. Das zuständige Dezernat für Sportgewalt hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.