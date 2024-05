Hamburg (dpa/lno). Das Grundgesetz feiert Jubiläum und am 9. Juni stehen auch in Hamburg Wahlen an. Grund genug für die Parteien der Bürgerschaft, die Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat anzumahnen.

Anderthalb Wochen vor den Europa- und Bezirksversammlungswahlen haben SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft zur Verteidigung der Demokratie gegen Rechtspopulisten und -extremisten aufgerufen. Das Grundgesetz garantiere die freiheitlich demokratische Ordnung, sei aber zunehmend von Parteien wie der AfD bedroht, die zentrale Grundsätze wie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen nicht für alle Menschen gelten lassen wollten, sagten Abgeordnete der Parteien am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Die AfD bezeichnete sich hingegen als wahre Verteidigerin des Grundgesetzes. Die Demokratie sei gefährdet, weil versucht werde, Deutschland umzuwandeln „in einen linksgrünen Gesinnungsstaat“, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:240529-99-204711/4 (dpa)