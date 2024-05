Kiel (dpa/lno). 2020 unterschrieb Sven Ehrig seinen ersten Profivertrag beim deutschen Handball-Rekordmeister. Jetzt geht es für den 23-Jährigen in der dänischen Liga weiter.

Handball-Profi Sven Ehrig wechselt zur neuen Saison vom deutschen Rekordmeister THW Kiel zum dänischen Erstligisten TTH Holstebro. Das teilte der THW am Mittwoch mit. „Die dänische Liga ist eine der stärksten in Europa. Es fühlt sich gut an, dort meine nächsten Entwicklungsschritte zu machen“, sagte der 23-Jährige, dessen Vertrag in Kiel nicht verlängert worden war.

Der Rechtsaußen stammt aus der Jugend der Norddeutschen. 2020 unterschrieb Ehrig seinen ersten Profivertrag beim THW. Mit den „Zebras“ wurde der Linkshänder dreimal deutscher Meister. Dazu gewann er je einmal den DHB-Pokal sowie die Champions League.

