Hamburg (dpa/lno). Wie schon im vergangenen Jahr wurden auch im ersten Quartal 2024 weiter fleißig neue Betriebe in der Hansestadt neu gegründet. Damit sei seit über 16 Jahren der höchste Quartalswert erreicht.

In Hamburg sind im ersten Quartal 2024 so viele Betriebe neu gegründet worden wie seit 2008 nicht. In den Monaten Januar bis März wurden 1546 Geschäfte, Läden und Unternehmen gestartet, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das seien knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Zugleich ist die Zahl der Betriebsaufgaben im Vergleich zum ersten Quartal 2023 laut Statistikamt um zwölf Prozent gestiegen. Insgesamt habe es von Januar bis März 738 Stilllegungen gegeben. Unter dem Strich wurden somit 808 mehr Betriebe gegründet als aufgegeben.

Je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es in Hamburg 0,8 Betriebsgründungen. Die meisten Neugründungen gab es demnach in Hamburg-Mitte. Dort liege der Wert bei 2,9 Gründungen.

