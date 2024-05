Hamburg (dpa/lno). Bald ist Europawahl und in Hamburg stehen auch Bezirkswahlen an. Rund 1,43 Millionen Menschen dürfen in der Hansestadt wählen gehen. Nicht wenige von ihnen wollen das nicht im Wahllokal tun.

Wenn am 9. Juni Europa- und Bezirkswahlen in Hamburg sind, werden mehrere zehntausend Menschen ihre Stimme bereits abgegeben haben. Mehr als 268.500 Wahlberechtigte haben bereits ihre Briefwahlunterlagen beantragt, wie die Geschäftsstelle des Hamburger Landeswahlleiters online mitteilte. Das sind 18,9 Prozent aller Wahlberechtigten für die Europawahl und damit jeder Sechste.

Im Vergleich zu den Wahlen 2019 sind bereits deutlich mehr Briefwahlunterlagen ausgegeben worden. Zum gleichen Zeitpunkt hatten sich vor fünf Jahren knapp 192.000 Menschen und damit 17,8 Prozent die Wahlunterlagen per Post zuschicken lassen. 2019 waren bis einen Tag vor der Wahl 304.255 Briefwahlunterlagen zur Europawahl und 305.670 zur Bezirkswahl herausgegeben worden.

Die Wahlunterlagen zur Briefwahl können seit Ende April mit der Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Das geht online bis zum 4. Juni oder analog per Post oder in den Wahldienststellen der Bezirksämter.

© dpa-infocom, dpa:240529-99-198993/3 (dpa)