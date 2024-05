Hamburg (dpa/lno). Unbekannte sprühen oder pinseln Parolen an ein Büro des Hamburger Grünen-Politikers Till Steffen. Der Staatsschutz ermittelt. Der Bundestagsabgeordnete selbst möchte sich nicht zu dem Vorfall äußern.

Unbekannte haben das Wahlkreisbüro des grünen Bundestagsabgeordneten Till Steffen in Hamburg-Eimsbüttel mit Parolen beschmiert. Ein Zeuge habe in der Nacht zum Dienstag etwa fünf dunkel gekleidete Personen vor der Eingangstür beobachtet, sagte ein Polizeisprecher. Der Zeuge habe im Eingangsbereich des Büros die Worte „Mörder“ und „Rafahs Blut an euren Händen“ entdeckt. Die mutmaßlichen Täter seien zu Fuß in eine Seitenstraße geflüchtet. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen, ohne Verdächtige anzutreffen. Der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ in seiner Online-Ausgabe über den Vorfall berichtet.

Steffen, der auch parlamentarischer Geschäftsführer der grünen Bundestagsfraktion ist, war von 2015 bis 2020 Hamburger Justizsenator. Zu den Parolen an seinem Wahlkreisbüro wollte er sich nicht äußern. Ein Sprecher sagte, die Schmierereien seien größtenteils schon entfernt worden.

© dpa-infocom, dpa:240528-99-194141/2 (dpa)